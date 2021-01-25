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【退出娛圈】徐子珊沽貝沙灣物業帳面賺近700萬　退出娛圈赴歐洲讀博士

娛樂 16:23 2021/01/25

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徐子珊沽出貝沙灣物業帳面膁近700萬，決心退出娛圈赴歐洲讀書。

現年40歲的前港姐冠軍徐子珊，為了追讀書夢，去年宣布決定放棄演藝事業並全面退出娛樂圈，赴歐洲再讀博士。徐子珊賣屋又賣車，今日有指子珊已成功以約1700萬放售貝沙灣物業。

報導指，徐子珊名下薄扶林貝沙灣單位為4期座低層B室，實用面積723平方呎，屬於2房連主人套房間隔。

【打噴嚏】徐子珊性感造型演拳手經理人　柯震東感受「不死子珊」強勁霸氣

（經濟日報圖片）

早業市場叫價1800萬元放盤，最終以1760萬元售出，呎價24343元，屬於市價水平。區內代理指但子珊的單位可望全海景，私隱度極高，屬於屋苑優質單位。

徐子珊2010年以約1080萬元購入單位，去年曾叫價達2600萬元放售，現累減840萬沽貨，但帳面仍獲利680萬元。

【退出娛圈】徐子珊赴歐洲攻讀心理學博士　出售貝沙灣叫價2600萬

（經濟日報圖片）

港姐出身徐子珊，當年由居屋搬去海怡半島，最後更進駐貝沙灣，愈住愈豪。

當時有指她在2010年9月以1,080萬元，跟媽媽聯名購入貝沙灣4期南灣1座低層B室，實用723方呎，兩房連套房間隔，其後一直持有。

【仁心解碼】徐子珊入行15年息影　賣樓賺逾千萬赴歐專心攻讀博士

（微博圖片）

而子珊在劇集《守護神之保險調查》後，已甚少公開露面。

徐子珊後來稱，有意重返重返校園讀書，而之後考獲獲港大心理學碩士名銜的她，更表示現正式退出娛樂圈，並赴歐洲再讀博士及覓真愛！

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宣佈離開幕前

徐子珊接受傳媒訪問時指為追讀書夢，決定放棄演藝事業並全面退出娛樂圈。即使將來再重回這一行也只會在幕後工作，不會於幕前演出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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