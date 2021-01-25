【確診數字】新增73宗確診個案 69宗本地感染包括38宗不明源頭 患者年紀最小少於一個月

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（25日）新增73宗確診個案，包括4宗輸入個案、69宗本地個案，37男36女，年齡介乎1個月至 歲，其中有38宗涉源頭不明感染，累計共10,159宗病例。本地個案有14宗於油尖旺區內檢出，包括13宗於強制檢測區內，1宗在檢測區外；另外 宗於深水埗區檢出，包括 宗於強制檢測內；今日亦有近 宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生、醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲女士和香港中文大學中醫學院副院長林志秀教授見記者，交代最新疫情。

麗港城第5座：

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伊利沙伯醫院今日(25日)公布，一名94歲有長期病患的女病人今日離世；累計至今共有170宗死亡個案。詳情即看：【下一頁】

港大微生物學系講座教授袁國勇今早（25日）到麗港城5座了解，擔心大廈或有垂直傳播要求所有E室居民撤離，爆疫涉及一籃子原因，認為目前暫未需要全幢實施「禁足令」。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

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記者：陳麗娜