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建制派促修例涵蓋區議員宣誓　取消違誓區議員資格

政治 16:06 2021/01/25

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86名建制派區議員聯署聲明，促請當局修訂《宣誓及聲明條例》和《區議會條例》，取消違反誓言區議員資格。（尹櫻霖攝）

86名建制派區議員聯署聲明，促請當局修訂《宣誓及聲明條例》和《區議會條例》，取消違反誓言區議員資格。建制派區議員在聲明指，民主派區議員上任以來，以區議員身份玩弄政治，包括利用區議會會議討論事項和動議抹黑國家和特區政府、懸掛橫額在社區散播不實宣傳和反中反政府信息、侮辱禁錮官員和拒絕官員出席區議會會議、拒絕撥款舉辦慶祝國慶及回歸活動等等，把區議會用作宣揚反中亂港的平台，反映區議會已經失效。

民建聯立法會議員劉國勳今與一眾區議員會見民政事務局局長徐英偉。劉國勳會面後表示，當局將於農曆新年後向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂，並將區議員宣誓納入修訂範圍，有區議員在會上建議由徐英偉，或更高層的官員為區議員監誓，並成立由徐英偉主導的監察會，監察區議員的違誓行為。

劉國勳又指，被民主派區議員把持的區議會， 已失去地方諮詢組織功能，批評有關人士罔顧民生情況，影響區議會撥款，更出現撥款被濫用情況，他認為，若區議會繼續失衝，希望改由政府主導分配撥款，他引述徐英偉表示認同。劉國勳強調，修訂《宣誓及聲明條例》和《區議會條例》，將令議會撥亂反正，發揮原有職能。

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記者︰尹櫻霖

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