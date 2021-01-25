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【疫市眾籌出糧】德國球星奧斯爾轉會　籲球迷SMS協助支付年薪

職場 16:46 2021/01/25

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費倫巴治會長Ali Koc就設立捐款熱線並呼籲球迷，在奧斯爾簽約當日發送每條價值兩英鎊（約22港元）的SMS訊息，以協助球會支付其130萬英鎊（約1,382萬港元）年薪。

英超球會阿仙奴最近與兩大高薪球星奧斯爾（Mesut Ozil）及柏柏斯達夫普路斯解約，其中奧斯爾已落實轉會費倫巴治（Fenerbahce），簽約3年半。不過該球會就因為負債陷入財困，難以支付薪金，最新呼籲球迷SMS眾籌。

奧斯爾轉會後，人工由周薪35萬英鎊（約372萬港元）大減至6.7萬英鎊（約71.2萬港元）。而費倫巴治會長Ali Koc就設立捐款熱線並呼籲球迷，在奧斯爾簽約當日發送每條價值兩英鎊（約22港元）的SMS訊息，以協助球會支付其130萬英鎊（約1,382萬港元）年薪。

透過該SMS眾籌方式，每則短訊都會送到一個特定的電話號碼並籌得款項。據悉如果可以收集到50萬則SMS訊息，以每則價值兩英鎊來計算，費倫巴治將可以籌得100萬英鎊（約1063港元萬），協助支付奧斯爾加盟後首年近八成的年薪。

Ali Koc在一份球會聲明中表示，希望球迷可以一同發送SMS捕款，打破30萬、50萬甚至100萬則訊息紀錄。

事實上，這個籌款方式已不是該球會首次使用，他們在上年夏季亦用過同樣的方式籌款，來應對新冠疫情帶來的財政衝擊。

此外，雖然該球會目前負債超過4.6億英鎊（約49億港元），但是仍然視買入這名人氣極高的德國球星為該會史上最重要的轉會，有望為球會帶來極大商業收益，包括大量球衣銷售及其他商業活動收益。所以即使面臨財困，仍堅持收購這位球星。

責任編輯：張寶燕

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