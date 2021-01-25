【疫情失業】旅遊巴司機被裁愁爆孫仔無錢交學費　走投無路網上非法賣眼睛

▲ 泰國一名旅遊巴司機失業，擔心孫仔無錢交學費，他試圖上網出賣眼睛。

新冠肺炎重挫全球經濟，旅遊業是重災區，泰國布吉一名旅遊巴司機失業近1年，為了養家照顧家人，擔心孫仔無錢交學費，他走投無路下，決定上網賣器官，更表示明知非法，但為了賺錢，如有需要可賣出其中一隻眼晴，事件引起當地關注，幸最終獲救助。

旅遊業受打擊失業近1年

據泰國媒體報道，泰國布吉查龍（Chalong）有一名57歲長途巴士司機Taweep Mee Phan，其15年來一直受僱某旅行社，旅行社主要接待中國旅行團，疫情下旅客人數銳減，他於去年2月被解僱，至今失業近1年。

Taweep是家中的經濟支柱，他與妻子和就讀高中二年級的孫仔租屋同住，他失業後，家庭陷入困境，捱了一年都未能找到工作，他走投無路下在15日於facebook發帖，表示願意出售他的一隻眼睛，以換取金錢養家。

疫情爆發後，沒有遊客，我因而被公司裁員，失去了養家的能力。我現在需要一份全職工作，有收入去幫助我的家人。如果有人需要眼睛，我已經準備好出售左眼，我知道這是非法，但我需要錢來照顧孫仔。

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憂孫仔學費 上網出賣自己

失業後Taweep無法支付每月5,000泰銖（約1,290港元）的房租，不幸中大幸，好心房東已容許他每月只付1,000至2,000泰銖（約260至520港元）房租，但孫兒的學費仍是問題。

為支撐家中開支及繳付孫兒的高中學費，Taweep走投無路下在facebook發帖表示願意出售左眼。帖文火速引起網民及傳媒關注，當地相關部門提供協助。他希望好好照顧乖孫，讓他繼續學業，同時也要為晚年生活準備。

布吉副總督關注事件，他致電查龍市長，要求對方提供協助。市長探訪Taweep後，保證會助他度過難關，已送米以解燃眉之急，及後更協助他成功找工作。Taweep衷心感謝一眾善心人的幫助。

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責任編輯：王明芳