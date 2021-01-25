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【麗港城確診】第5座E室再添1宗初步確診個案　同座其他居民要再做強制檢測

社會 16:53 2021/01/25

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

藍田麗港城5座多現多宗確診個案。（曾耀輝攝）

本港今日（25日）新增73宗新冠肺炎確診個案，4宗為輸入個案，本地病例佔69宗，當中38宗屬源頭不明。藍田麗港城第5座疑出現垂直傳播，過去14日已累計10人中招，衞生防護中心公布，今日再添1宗來自E室的初步確診個案，當局安排E室居民撤離，送往檢疫中心，同大廈其他居民要接受第二次強制檢測。

對於港大微生物學系講座教授袁國勇指，麗港城第5座疑有近200人無做強制檢測，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君匯報時表示，暫時未有掌握沒有檢測的人數數字。

張竹君指，麗港城第5座最早確診的患者，於1月9日發病，來自一個較多人的家庭。

點擊圖片即睇麗港城情況：

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麗港城確診第5座多人1染疫包括4名外傭，港大微生物學系講座教授袁國勇分析四大播毒成因，詳情即看：【下一頁】

張竹君亦提及，再多3幢大廈被列入強制檢測範圍，包括：

  • 北角東發大廈C座，涉及同層兩個單位，有3人染疫，暫找不到有相關的情況
  • 汝洲街280至286A號，出現1宗個案
  • 汝洲街173號，出現1宗個案

張竹君另稱，本地病例中，油尖旺出現14宗個案，其中13宗在佐敦「受限區域」內找出；另有8宗個案來自深水埗。

麗港城強制檢測疑有近200人無做，袁國勇指，市民不合作農曆新年疫情難紓緩，詳情即看：【下一頁】

麗港城5座5個單位共10人染疫，袁國勇：或有垂直傳播所有E室要撤離，詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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