【麗港城確診】新冠病毒闖中產私人屋苑　藍田麗港城第4波疫情至少25宗

▲ 麗港城或屬首個本地私樓屋苑，爆發垂直傳播。（曾耀輝攝）

本地疫情持續，更有勢頭蔓延至中產私人屋苑，料屬首個私樓屋苑爆發垂直傳播。藍田麗港城於第4波疫情，由去年12月初起，已錄得逾25宗個案；當中今年1月18日起，至少10名麗港城第5座居民染疫，當中4人屬外傭。

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港大微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）稱，相信外傭做家務清潔包括廚房、廁所等位置，甚至睡在近天井位的窗邊，不排除增加她們感染的風險。

他擔心大廈或有垂直傳播要求所有E室居民撤離。袁國勇指，大廈今次爆發疫情涉及一籃子原因，認為目前暫未需要全幢實施「禁足令」。

麗港城整個屋苑共分四期發展，佔地約100萬平方呎，由長實、蜆殼石油與和黃合作發展，全苑共有8,000多個單位。

屋苑樓齡26至31年不等，自設3個購物商場，包括麗港城商場、城中薈及麗港中心，也毗鄰伺佔地30萬呎的麗港公園，「背山面海」，可遠眺維港及鯉魚門景觀。

由第4波疫情至今，麗港城至少錄得25宗確診個案，絕大部分屬於本地感染。去年12月初起，確診個案散落於不同座數，最多個案的座數也只涉及2至3宗。可是今年1月18日起，至少10名麗港城第5座居民染疫，袁國勇也要到場視察，了解情況。

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記者：吳卓峰