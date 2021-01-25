【醫護確診】伊利沙伯醫院3名護士初步確診　醫管局呼籲減少到該院急症室

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（25日）本港新增73宗確診個案，當中有69宗本地個案。本地個案中，38宗暫時源頭不明，其他31宗與早前個案有關。限制區域範圍內有13宗確診個案，累計共10,159宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生、醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲女士和香港中文大學中醫學院副院長林志秀教授見記者，交代最新疫情。

劉家獻表示，3名伊利沙伯醫院護士初步確診，分別在普通內科病房、隔離病房工作、以及曾在去年12月7日至1月17日在隔離病房工作，1月18日調回普通內科病房工作。劉指，醫管局重視上述個案，已聯同衞生防護中心進行個案追蹤，初步發現其中一名一直在普通內科病房工作的護士其居住大廈有確診個案，工作期間沒有接觸過確診病人，相信社區感染的機會比較大，該名護士於1月24日工作1小時，然後到急症室求醫，昨日初步確診，工作期間有穿戴合適的防護裝備，沒有病人列為密切接觸者，2名同事曾與該名初步確診護士食飯，因而被列為密切接觸者。

另一名一直在隔離病房工作的護士1月23日早上下班不適，1月24日求醫期後初步確診，工作期間曾照顧確診病人，有穿著全套合適的防護裝備，有4名同事和1名醫管局總辦事處擔任文職工作人士曾與其食飯，被列為密切接觸者。

而曾隔離病房工作6星期的初步確診護士，1月22日下班感不適，24日求醫期後確診，

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佐敦「受限區域」解封情況：

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另外，劉家獻表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得94宗呈報個案，而今日再多22名確診病人出院，至今共有9,056名病人康復出院。他續指，。

現時有882人在24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中35人情況危殆、34人嚴重、759人穩定；現時正使用1,224張負壓病床及676間負壓病房，使用率分別為69%及76%。

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記者：陳麗娜