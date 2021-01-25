養和醫院引入人工智能系統　延長嚴重中風病人黃金治療時間

▲ 養和醫院引入人工智能系統RapidAI，透過分析急性中風病人的腦血管磁力共振造影及灌注造影影像，計算出病人剩餘可挽救腦組織的數量和比例。(經濟日報資料圖片)

中風治療分秒必爭，養和醫院引入人工智能系統RapidAI，透過分析急性中風病人的腦血管磁力共振造影及灌注造影影像，計算出病人剩餘可挽救腦組織的數量和比例。即使病人於病發後3小時才抵達醫院，如仍有足夠數量和比例的可挽救腦組織，亦有機會進行動脈血栓移除手術，讓中風治療不再局限於病發黃金3小時內。

院方表示，「中風急救治療ASAP 2.0計劃」系統應用8個月，共有2名急性中風病人被評定為適合接受動脈血栓移除手術，術後情況良好。技術打破醫學界一直以來「中風黃金3小時」的局限，改為加入評估病人腦部可挽救組織數量和比例的數據。

計劃推出後，即使嚴重中風病人病發後超過3小時才抵達醫院，醫生亦可利用此人工智能系統提供的客觀數據及影像分析，判斷病人是否適合接受動脈血栓移除手術，延長嚴重中風病人的黃金治療時間，不再限於3小時。院方又指，2016年推出的「中風急救治療ASAP 1.0計劃」，至今處理98宗個案。

▲ 利用最新人工智能系統RapidAI計算可挽救腦組織與壞死腦組織的數量和比例，以判斷患者是否適合進行動脈血栓移除手術。(資料圖片)

對嚴重中風患者，若在病發3小時內接受靜脈血栓溶解治療後情況仍未改善，或在送院時已超過血栓溶解治療時限，醫院會啟動「中風急救治療ASAP 2.0」機制，安排病人接受磁力共振或電腦掃描灌注造影（包括腦部及腦血管掃描），確定血管阻塞位置，並利用最新人工智能系統RapidAI計算可挽救腦組織與壞死腦組織的數量和比例，以判斷患者是否適合進行動脈血栓移除手術。

採用AI最大的優點是爭取時間救治病人，最快可於十多分鐘內有報告，從而協助腦神經科及腦神經外科醫生爭取時間判斷嚴重中風病人的治療方案，包括是否適合進行動脈血栓移除手術。故即使病人已病發超過3小時，他們亦較以往有更多的治療選擇。

動脈血栓移除手術適用於大血管栓塞的嚴重中風病人。腦神經外科醫生會利用導管，經腹股溝動脈穿刺延伸至腦部動脈，取走堵塞血管的血塊，恢復供血至腦部組織。此手術可於嚴重中風病人發病6小時內進行，而外國更有研究顯示，符合若干條件的急性缺血性中風病人，經過灌注造影配合人工智能軟件分析，在病發16小時內或24小時內接受動脈血栓移除手術，仍有良好效果。

動脈血栓移除手術亦有一定程度的風險，例如病人的血管有機會受損而令病情惡化，因此醫生必須根據影像數據進行審慎的分析及臨床評估，以選擇最適合接受手術的病人。在計劃下，病人術後會在深切治療部留院48小時嚴格監察其血壓及其他維生指數。

一名84歲的男病人在2020年11月初發現右邊肢體無力及言語不清，在抵達養和醫院24小時門診部後，醫生立即為他診症並初步診斷為中風。雖然病人在病發一小時內已抵達醫院，但由於他有心房顫動病歷及正服用抗凝血劑（薄血藥），因此不適合進行靜脈血栓溶解治療。他其後再接受磁力共振掃描灌注造影，並利用人工智能系統RapidAI計算可挽救腦組織與壞死腦組織的數量和比例，經醫生評估後認為他適合接受動脈血栓移除手術。該病人術後康復進度良好，說話及吞嚥能力都大有改善，四肢亦恢復活動能力，並在兩個半星期後出院。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴