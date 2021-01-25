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【麗港城確診】首個中產私人屋苑爆垂直傳播　近200人無強檢政府不排除任何執法行動【不斷更新】

社會 17:02 2021/01/25

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

麗港城5座或有垂直傳播風險，全幢E室住戶須撤離。

新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇聯同衞生防護中心及環保署代表到麗港城5座視察後，擔心大廈或有垂直傳播風險，要求所有E室居民撤離。袁國勇指，大廈今次爆發疫情涉及一籃子原因，認為目前暫未需要全幢實施「禁足令」。

【17:03】

第5座E室再添1宗初步確診個案　同座其他居民要再做強制檢測

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【16:21】

新冠病毒闖中產私人屋苑　藍田麗港城第4波疫情至少25宗

【13:52】

第5座累計10人染疫包括4名外傭　袁國勇分析四大播毒成因

【13:34】

麗港城強制檢測疑有近200人無做　袁國勇：市民不合作農曆新年疫情難紓緩

    點擊圖片放大
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【13:26】

麗港城5座5個單位共10人染疫　袁國勇：或有垂直傳播所有E室要撤離

【11:11】

藍田麗港城5座過去一周累計9人染疫　袁國勇今早到場視察

麗港城整個屋苑共分四期發展，佔地約100萬平方呎，由長實、蜆殼石油與和黃合作發展，全苑共有8,000多個單位。由第4波疫情至今，麗港城截至1月25日有至少錄得25名居民染疫，絕大部分屬於本地感染。去年12月初起，確診個案散落於不同座數，最多個案的座數也只涉及2至3宗。可是自今年1月18日起，至少10名第5座居民染疫。

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責任編輯：TOPick港聞組

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