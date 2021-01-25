  • 23°C
香港時間 : 2021125日 (週一) 17:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【佐敦封區】受限區域錄至少13宗個案　深水埗及北角3座大廈需強制檢測

社會 16:35 2021/01/25

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

佐敦「受限區域」已加強消毒清潔。（曾耀輝攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（25日）新增73宗確診個案，包括4宗輸入個案、69宗本地個案，其中有38宗涉源頭不明感染，累計共10,159宗病例。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，當中13宗由佐敦「限制區域」相關檢測個案揪出，其中9宗源頭不明。至於油尖旺區錄14宗，另有8宗來自深水埗區。

即睇佐敦「受限區域」最新圖片：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

政府今晨（25日）完成佐敦「受限區域」限制與檢測行動，約凌晨3時半解封。張竹君稱，油麻地渡船街健寧安老院錄1宗確診，該院友確診時無病徵。有20名院友及5至6名員工要送往檢疫。

張竹君又稱，再多3座大廈要進行強制檢測，包括北角東發大廈C座，涉及同層兩個單位，有3人染疫，暫未找到相關情況。另外深水埗汝洲街280至286A號，以及汝洲街173號，也分別錄1宗個案，需要納入強制檢測。

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

相關文章

【麗港城確診】第5座E室再添1宗初步確診個案　同座其他居民要再做強制檢測
今日 16:53
【麗港城確診】第5座E室再添1宗初步確診個案　同座其他居民要再做強制檢測
【麗港城確診】新冠病毒闖中產私人屋苑　藍田麗港城第4波疫情至少25宗
今日 16:21
【麗港城確診】新冠病毒闖中產私人屋苑　藍田麗港城第4波疫情至少25宗
【麗港城確診】首個中產私人屋苑爆垂直傳播　麗港城5座E室住戶須撤離【不斷更新】
今日 17:02
【麗港城確診】首個中產私人屋苑爆垂直傳播　麗港城5座E室住戶須撤離【不斷更新】
張竹君 疫情 傳染病 深水埗區 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
16:26 2021/01/24
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出
12:17 2021/01/24
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出
【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
13:20 2021/01/23
【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因