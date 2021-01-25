【佐敦封區】受限區域錄至少13宗個案　深水埗及北角3座大廈需強制檢測

▲ 佐敦「受限區域」已加強消毒清潔。（曾耀輝攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（25日）新增73宗確診個案，包括4宗輸入個案、69宗本地個案，其中有38宗涉源頭不明感染，累計共10,159宗病例。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，當中13宗由佐敦「限制區域」相關檢測個案揪出，其中9宗源頭不明。至於油尖旺區錄14宗，另有8宗來自深水埗區。

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政府今晨（25日）完成佐敦「受限區域」限制與檢測行動，約凌晨3時半解封。張竹君稱，油麻地渡船街健寧安老院錄1宗確診，該院友確診時無病徵。有20名院友及5至6名員工要送往檢疫。

張竹君又稱，再多3座大廈要進行強制檢測，包括北角東發大廈C座，涉及同層兩個單位，有3人染疫，暫未找到相關情況。另外深水埗汝洲街280至286A號，以及汝洲街173號，也分別錄1宗個案，需要納入強制檢測。

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記者：吳卓峰