【琴姐設靈】李香琴喪禮今日舉行　曾合作巨星周潤發周星馳送花牌悼念

琴姐李香琴於本月4日病離世，享年88歲。琴姐在今日（1月25日）於紅磡世界殯儀館設靈，琴姐女兒蕭紫筠及親人在今天約下午2點已到場。

靈堂靈堂橫匾寫有「永遠懷念」四個大字，琴姐遺照兩邊放滿白色鮮花，子孫送上的心型花牌放於中間。曾與琴姐合作的周星馳、周潤發、謝賢，古天樂、羅嘉良、黎耀祥、林峯、陳法拉、林家棟等送上花牌悼念。

而當年曾因好賭欠債，被琴姐宣布脫離姊弟關係的李樹佳亦有送上花牌。

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▲ 李香琴今日設靈。（東星圖片）

彩色口罩有寓意

現場的電視播出琴姐生前的生活照片，此外並備有包裝上貼有琴姐貼紙的彩色口罩供來賓使用。

琴姐契仔陸永昌表示彩色口罩有寓意：「一來是疫情關係，二來是希望大家的人生就如似契媽般充滿色彩。喪禮不設場刊，家屬意思是契媽的片段及相片在網上很多，如要懷念可在網上重溫。」

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追思會將在今天晚上7時舉行，屆時將由安德尊任主持，並由汪明荃、余子明兩位致悼念詞，之後由李香琴女兒蕭紫筠分享琴姐生前點滴。

明早出殯，並由黃百鳴、羅家英、阮兆輝、李龍、苗僑偉、高志森、伍永熙、盧世昌扶靈。

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