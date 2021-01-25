7.28上環衝突夫婦少女脫暴動罪　律政司向上訴庭釐清「共同犯罪」法律原則

▲ 夫婦湯偉雄(右)及杜依蘭早前涉前年7.28暴動被裁定無罪，律政司要求上訴庭釐清法律原則。(楊詠渝攝)

前年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生經審訊後被裁定暴動罪名不成立，律政司今（25日）向上訴庭尋求釐清法律觀點，要求上訴庭釐清「共同犯罪」的法律原則是否適用於非法集結及暴動罪，以及在上述控罪中，被告是否必須身處現場。上訴庭聽罷陳詞後，押後作出裁決。

代表律政司的資深大律師郭棟明今陳詞時指，《公安條例》18及19條下的非法集結及暴動罪在1967年之前屬普通法罪行，當時「共同犯罪」（joint-enterprise）的概念亦適用於上述控罪。觀乎立法原意，有關控罪條文並沒有明文排除「共同犯罪」的概念，因此有關概念理應仍然適用，即任何人即使並非身處犯罪現場，只要他們鼓勵或協助非法集結及暴動，亦需承擔次要責任，毋須身處現場亦可構成非法集結及暴動罪行。

上訴庭副庭長麥機智問及，在本案第3被告17歲女生的案情中，假如她本來是正參與一個合法的示威，後來她知道有關示威演變成暴力性質故離開，她理應亦不會構成犯罪？郭回應指單純出現在犯案現場並非不足以證明她犯罪，除非有證據證明她參與其中。

法官彭寶琴又問及，若然有人參與一個本來合法的集會，他並沒有意圖干犯罪行，「共同犯罪」的原則是否適用？郭回應指，若然他與他人有協議要出席一個非法集結，而最終集會的確發生暴力事件的話，「共同犯罪」的原則就能涵蓋他，因為他能預見有關示威有機會演變性暴力性質仍繼續參與。

代表答辯人一方的資深大律師潘熙則陳詞指，非法集結及暴動罪的罪行元素於1970年經過條改，將所涵蓋的範圍收縮，以免令無辜的人誤墮法網。潘舉例指，若然「共同犯罪」的原則在上述罪行適用，有3個人在一個和平但未經批准的集結中作出擾亂秩序的行為，那麼同場的100萬人亦會構成參與非法集結，潘質疑有關詮釋會使罪行涵蓋範圍過廣。

同樣代表答辯人一方的大律師曾藹琪亦陳詞指，將「共同犯罪」原則應用在非法集結及暴動罪的做法，與立法原意相違背，上述控罪的罪行元素清楚列明，涉案人士必須「集結在一起」，而有關條文於1970年經修訂時，更將原有的參加（taking part in）、組成（forming part）等字眼刪去，反映條例是要針對親身參與的人，以減少使無辜的人誤墮法網。

曾續指，「共同犯罪」的原則適用於謀殺及搶劫等控罪，但卻不適用於非法集結和暴動罪，因為後者的證據不確定性較低。例如在謀殺現場有多於一人持刀，警方或無法確定誰人才是作出致命刀傷的人，因此才需要「共同犯罪」的原則，對所有涉案人士控以謀殺罪名。但在非法集結和暴動的現場，若然有人向警方投擲汽油彈，在場所有人均會被視為參與暴動，因此並不存在證據不確定性，亦不需要「共同犯罪」的原則去延展罪責。

上訴庭副庭長麥機智又問及，假設有人於大廈頂樓以鳥瞰角度目睹暴動，並以iPad 拍下圖片，向樓下正參與暴動的人通風報信，告知他們警方的行動，他是否亦屬參與暴動？曾回應指他是協助及教唆暴動，但由於他並非與暴動者基於共同目的而集結在一起，因此不屬參與暴動。

郭棟明則回應指，在「共同犯罪」的原則下，上述情境的通風報信者雖然未有身處現場，但若然他事先跟樓下參與暴動的人有達成協議，即使他參與的形式不同，亦屬參與暴動。郭強調，有關協議不一定需要是口頭或書面形式，一個眼色亦可以是協議，在「共同犯罪」原則下，被告必須與夥同犯案者有協議，因此不會構成不公平。

上訴庭聽罷各方陳詞後，決定押後裁決。本案涉及夫婦湯偉雄（39歲）及杜依蘭（42歲），以及現年17歲女生，3人早前經審訊後被裁定暴動罪名不成立。

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記者：楊詠渝



