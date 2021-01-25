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【中醫治療】醫管局為亞博新冠肺炎患者提供中醫治療　中醫：可快速紓緩徵狀

社會 16:49 2021/01/25

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醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲。(經濟日報資料圖片)

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（25日）新增73宗確診個案，包括4宗輸入個案、69宗本地個案，37男36女，年齡介乎1個月至 歲，其中有38宗涉源頭不明感染，累計共10,159宗病例。本地個案有14宗於油尖旺區內檢出，包括13宗於強制檢測區內，1宗在檢測區外。

【確診數字】新增73宗確診個案 69宗本地感染包括38宗不明源頭 患者年紀最小少於一個月，詳情即看:【下一頁】

【麗港城確診】首個中產私人屋苑爆垂直傳播　近200人無強檢政府不排除任何執法行動【不斷更新】，詳情即看:【下一頁】

【醫護確診】伊利沙伯醫院3名護士初步確診　醫管局呼籲減少到該院急症室，詳情即看:【下一頁】

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，去年4月開始醫管局推行中醫門診特別診療服務，為在公立醫院康復出院的新冠肺炎病人提供免費中醫門診服務，參與人數至今已逾700名。

而由明天１月２６日開始，在亞博社區治療設施中提供中醫治療服務，服務免費屬自願性質，希望可以紓緩徵狀，需要由中醫及西醫評估，是否接受中醫服務。醫管局已成立小組，包括３間大學的中醫臨床及中醫專家，西醫方面包括傳染病學及毒理學專家。狷病人接受首次診療後，會安排病人複診及治療，出院後仍可以接受中醫治療。

香港中文大學中醫學院副院長林志秀指出，中醫藥成為新冠肺炎治療很重要部分，內地經驗有效率逾九成以上，快速緩解臨床症狀，可以提升治癮率以及減少輕症出現併發症。至於中醫中藥處方，內地臨床經驗，清肺排毒湯有效果。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

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記者：洪芷晴

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