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平機會開設反性騷擾熱線    內容保密為受害人提供協助

社會 16:58 2021/01/25

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

（經濟日報記者攝）

現時性騷擾不屬刑事犯罪，但受害人仍然會受到困擾。平機會宣布開設反性騷擾熱線，通話內容保密，由專責的職員為受害人提供支援，教導受害人作出投訴，及教導僱主在職場制訂反性騷擾政策。

有關熱線的電話號碼為2106 2222，服務時間為周一至五的早上8時45分至下午5時45分，有當值主任會接聽電話，內容保密，為受性騷擾影響人士、僱主、人力資源等提供服務，解答疑難和支援，甚至轉介輔導和治療服務。而辦公時間外亦設留言信箱。

熱線由平機會在去年11月新成立的反性騷擾事務組管理，高級平等機會主任蘇家盈表示，熱線可以幫助僱主，在制定反性騷擾政策時提供建議。而對於受助人，部分人未必清楚遭遇的場合是否性騷擾，當值主任有助解答疑難，助他們決定是否投訴。

平機會行政總監（營運）朱崇文指，2019年一份報告顯示23%受訪大學生曾被性騷擾，訪談後發現中小學的性教育未有教導兩性之間如何相處，未來一年小組會與教育局合作，加強有關教育，希望學生從小明白有關概念。而小組亦會負責有關性騷擾的研究、政策倡議、培訓工作，提高社會的警覺。

另外，平機會在去年5月至10月進行調查，發現79間體育總會中，71間（90%）總會已備有反性騷擾政策或行為守則，較2018年的28間顯著增加；而有把守則上載網上的總會亦佔9成，較2018年的12間大幅上升。

朱崇文指，研究顯示體育總會在制定反性騷擾政策上有顯著改善，認為受資助體育總會全部有制定政策，與康文署在2019年將其列為資助條件有關。不過，他指不受資助的總會或屬會或因資源、未有規管等原因而未定政策，平機會將繼續鼓勵他們。

此外，朱崇文建議民政事務局和康文署在體育界建立性別課題聯絡人網絡，鼓勵地區體育會或小型體育屬會委任一名聯絡人，作為平機會與體育會溝通的渠道，就反性騷擾作出培訓。

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記者：徐紹軒

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