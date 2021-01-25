【抗疫日常】迪士尼推15周年限定「米奇泡泡洗手液」　售$59擠出米奇形狀泡泡

▲ 香港迪士尼樂園度假區推出了15周年限定「米奇泡泡洗手液」。(圖片由香港迪士尼樂園提供)

香港迪士尼樂園度假區推出了 15 周年限定「米奇泡泡洗手液」，為洗手過程添加一點奇妙歡樂，同時吸引小朋友主動勤洗手。

洗手液的壓頭是米奇頭型，能擠出米奇形狀的泡泡，非常可愛，讓所有大人及小朋友不自覺地愛上洗手。瓶身更印有米奇、米妮及其他迪士尼朋友在「奇妙夢想城堡」前，一同慶祝香港迪士尼15周年的圖案，為你的浴室注入更多繽紛的色彩!

15周年限定「米奇泡泡洗手液」(港幣$59) 現已於銅鑼灣希慎廣場「香港迪士尼樂園禮品坊」、香港迪士尼樂園酒店「皇庭禮品店」及迪欣湖活動中心商品專區發售，賓客亦可於「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台預訂。

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購物詳情及優惠：

1. 銅鑼灣希慎廣場「香港迪士尼樂園禮品坊」 開放時間：

由即日起至2021年2月28日，星期一至五：上午11時30分至晚上9時30分；

星期六日及公眾假期：上午11時至晚上9時

2. 香港迪士尼樂園酒店魔法化妝廳開放時間：星期一至日及公眾假期：上午10時至晚上7 時

3. 迪欣湖活動中心商品專區只於星期六、日及公眾假期開放

「迪士尼佳節禮贈預訂網上平台」

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責任編輯：張懿慧