【親子好去處】城市中隱藏紅葉美景 沙田公園親子遊觀賞楓樹紅葉
每逢紅葉季節，港人最愛到日本或韓國欣賞紅葉，不過今年疫情下，大家都未能出國旅行。但香港能欣賞紅葉景色的勝地除了青衣公園、城門水塘及元朗大棠外，沙田公園也是隱藏城市中的一片紅葉美景。親子KOL暴龍媽媽早前在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享了沙田公園的紅葉美景，在中式庭園外野餐別具一番風味。
城市中隱藏紅葉美景
暴龍媽媽表示，雖然元朗大棠、青衣公園的紅葉名氣大，但因多人前往「朝聖」，每逢假期都是人山人海，為免人多擁擠，平日一個人照顧孩子也不方便走到郊外遊玩。所以，她決定到沙田公園欣賞城市中的紅葉美景。
暴龍媽媽指，雖然沙田公園的楓樹數量不多，但勝在交通非常方便。而且沙田公園內的植物多樣性也很豐富，加上中式園林造景，是一個親子休閒遊玩的好地方。
捕捉最佳拍攝紅葉打卡位
沙田公園範圍極廣，分為北、南園，暴龍媽媽這次帶同暴龍哥先到南園，圍繞著兒童遊樂場及湖景涼亭附近的楓香樹，觀賞已經由黃色轉為紅色的楓葉，景觀一流。
公園靠近帝都酒店外還有好幾棵落羽松，從新城市廣場三樓平台外面還能近距離拍攝到紅葉，是一個拍攝紅葉的最佳打卡點，
拍起照來超級美，拍出城市中一片紅的感覺。
沙田公園地址：沙田源禾路2號
|交通（康文署資料）：
|港鐵
|港鐵東鐵綫沙田站步行約七分鐘
|巴士
|40X, 48X, 48P, 72, 80M, 81, 81K, 83K, 83S, 85, 85K, 86, 86A, 86C, 86K, 86P, 86S, 88K, 88X, 89, 89X, 263, 269D, 280X, 282, 283, 284, 288, 288A, A41, E42, 170, NA40
|小巴
|28K, 28S, 60K, 60P, 62K, 65A, 65K, 66K, 67A, 67K, 68K, 403, 403A, 403P, 481A, 482, 803, 804, 810, 814
文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權
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責任編輯：王明芳