【親子好去處】城市中隱藏紅葉美景　沙田公園親子遊觀賞楓樹紅葉

▲ 親子遊沙田公園觀賞楓樹紅葉。

每逢紅葉季節，港人最愛到日本或韓國欣賞紅葉，不過今年疫情下，大家都未能出國旅行。但香港能欣賞紅葉景色的勝地除了青衣公園、城門水塘及元朗大棠外，沙田公園也是隱藏城市中的一片紅葉美景。親子KOL暴龍媽媽早前在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享了沙田公園的紅葉美景，在中式庭園外野餐別具一番風味。

▲ 沙田公園的楓香樹。（港台混血小暴龍 Facebook）

城市中隱藏紅葉美景

暴龍媽媽表示，雖然元朗大棠、青衣公園的紅葉名氣大，但因多人前往「朝聖」，每逢假期都是人山人海，為免人多擁擠，平日一個人照顧孩子也不方便走到郊外遊玩。所以，她決定到沙田公園欣賞城市中的紅葉美景。

暴龍媽媽指，雖然沙田公園的楓樹數量不多，但勝在交通非常方便。而且沙田公園內的植物多樣性也很豐富，加上中式園林造景，是一個親子休閒遊玩的好地方。

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捕捉最佳拍攝紅葉打卡位

沙田公園範圍極廣，分為北、南園，暴龍媽媽這次帶同暴龍哥先到南園，圍繞著兒童遊樂場及湖景涼亭附近的楓香樹，觀賞已經由黃色轉為紅色的楓葉，景觀一流。

公園靠近帝都酒店外還有好幾棵落羽松，從新城市廣場三樓平台外面還能近距離拍攝到紅葉，是一個拍攝紅葉的最佳打卡點，

拍起照來超級美，拍出城市中一片紅的感覺。

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沙田公園地址：沙田源禾路2號

交通（康文署資料）： 港鐵 港鐵東鐵綫沙田站步行約七分鐘 巴士 40X, 48X, 48P, 72, 80M, 81, 81K, 83K, 83S, 85, 85K, 86, 86A, 86C, 86K, 86P, 86S, 88K, 88X, 89, 89X, 263, 269D, 280X, 282, 283, 284, 288, 288A, A41, E42, 170, NA40 小巴 28K, 28S, 60K, 60P, 62K, 65A, 65K, 66K, 67A, 67K, 68K, 403, 403A, 403P, 481A, 482, 803, 804, 810, 814

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權

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責任編輯：王明芳