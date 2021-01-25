涉踏錯腳掣撞斃男途人　漁護署合約女職員認危駕致死候判

▲ 漁護署合約女農林助理今於區域法院承認危險駕駛致他人死亡，還押候判。(經濟日報資料圖片)

48歲漁護署合約農林女助理涉於2020年3月底在屯門駕駛1輛私家車時，疑踏錯腳掣，先撞開停車場車閘，撞到過馬路的男途人後，再撞上輕鐵；男途人送院後不治。涉案女助理今（25日）於區域法院承認1項危險駕駛導致他人死亡，還押2月16日候判，其間索取被告心理及精神科報告；辯方求情時指被告事發後患上創傷後遺症。

被告陳潔芳（48歲）報稱漁護署合約制農林助理，今承認1項危險駕駛導致他人死亡。

案情指，2020年3月28日早上8時47分，被告駕駛1輛私家車，從屯門大興邨停車場駛出，駛至停車場閘口位置時，私家車撞開車閘及駛入屯門大方街後，向大興北輕鐵站方向行駛，私家車沒有減速，及至大方街的1個T字路口，私家車先撞上橫過馬路的事主鄧錦榮（55歲），及後私家車繼續前駛及撞上輕鐵列車；事主倒臥大方街馬路上及後腦流血。

事主其後被救護車送到屯門醫院，經檢查後，發現事主頭皮有6厘米裂傷及顱骨骨折，事主其後於同日早上9時45分證實不治；被告亦在事件中受傷及送院，初步調查下，被告聲稱當時踏錯腳掣；涉事車輛經檢查後，沒有發現任何故障。

辯方求情時指，被告為事件感到後悔，並患上了創傷後遺症，被告平日上班會駕駛電單車，而當日被告與朋友交換車輛駕駛，因為不熟悉涉事車輛而導致意外發生。辯方又指被告與丈夫離婚後，獨力將撫養3名兒子成人，被告過往亦沒有刑事紀錄。

法官將案件押後到2月16日，其間索取被告背景、心理及精神科報告，被告須還押候判。

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記者：王仁昌