【醫護確診】筲箕灣天悅廣場鍾金全中醫確診　曾求醫的衞生署醫生亦初步陽性

▲ 鍾金全中醫確診，他曾醫治一名衞生署醫生也初步陽性。（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（25日）本港新增73宗確診個案，當中有69宗本地個案。本地個案中，38宗暫時源頭不明，其他31宗與早前個案有關。限制區域範圍內有13宗確診個案，累計共10,159宗病例。本地個案有14宗於油尖旺區內檢出，包括13宗於強制檢測區內，1宗在檢測區外；另外8宗於深水埗區檢出，包括6宗於強制檢測大廈內；初步確診逾60宗 。詳情即看：【下一頁】

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布疫情時指出筲箕灣天悅廣場一名中醫師染疫，其家人較早前發病，而衞生署有位醫生曾到其診所看醫生，今日亦初步確診，該名醫生在23日發病，至於其病發傳染期要追蹤，有個別病人需要接受檢疫， 由於牽涉衞生署醫生，故此會擴大追蹤範圍。張竹君指出至於其他非傳染期接觸的人士，或非該段時間曾向該中醫求診人士，一定要注意自己身體，如有任何輕微徵狀或不適，有需要求醫亦鼓勵有關人士接受新冠病毒測試。

另外醫管局亦公布伊利沙伯醫院3名護士初步確診，局方呼籲減少到該院急症室。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》中醫解構不同疾病：

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記者：伍瑋瑋