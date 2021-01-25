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【魚骨鯁喉】鰻魚骨鯁喉入公院照胃鏡 連登仔分享地獄經歷：辛苦到想死

食用安全 17:23 2021/01/25

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

魚骨鯁喉入公院照胃鏡，連登仔分享地獄經歷。

鯁喉後果可大可小，近日有網民於發文分享經歷，指自己不慎「鯁魚骨」，遂入院看急症，但由於照X光未能發現魚骨位置，需轉介至另一間醫院照胃鏡，過程相當「難頂」，令他不禁提醒大家「食魚要小心」。

近日有網民以「公院照胃鏡真係辛苦到想死」為題在連區討論區發文，指早前食鰻魚時遭幼骨鯁喉，於是入院看急症，但照X光後找不到魚骨所在位置，便轉介到另一間公立醫院照胃鏡。

樓主憶述照胃鏡的過程，醫生先於他的口部落少許麻醉藥，然後讓他咬著牙膠，便將胃鏡塞進口腔。樓主表示，本身已有心理準備照胃鏡的過程痛苦，但沒想到如此「難頂」。

係咁想作嘔，但又嘔唔到，搞到流哂眼水，辛苦到想死。

未料，體驗完地獄般的過程後，醫生卻告知照不到魚骨，但樓主表示喉嚨仍有刺痛感，「希望無事，大家食魚要小心」。

貼文吸引大批網民留言，不少人都對樓主照胃鏡的經歷深感共鳴，並分享自身經驗。

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專家教急救大法

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

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責任編輯：羅嘉欣

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