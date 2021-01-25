【街坊遇襲】11歲童勸阻天水圍大媽跳舞群聚　疑遭老翁頭撼門牙捶打腹部

▲ 11歲男童於周日（24日）在天秀路公園勸阻大媽及伯伯跳舞，被一名伯伯攻擊。

疫情下設有限聚令，11歲王繼祖（Joel）是「天水圍社區關注組」創辦人兼主席，於周日（24日）巡區經過天秀路公園，有一班大媽及伯伯跳舞，Joel上前勸阻，卻被一名伯伯攻擊，疑遭頭撼門牙及毆打腹部，現已報案，警方經初步調查後，案件列作「普通襲擊」處理。

「天水圍社區關注組」由年輕成員組成，包括11歲王繼祖（Joel），疫情期間會輪流巡區，當接獲街坊投訴會去跟進區內事務，早前就曾落區派口罩。

促請對方調低音量勿聚集

據facebook專頁「天水圍社區關注組」，Joel於周日與助理接獲街坊投訴音量太大，下午5時許到天秀路公園了解，見到一班大媽及阿伯跳舞，他行過去告知他們勿聚集，該處不准跳舞，可是一位穿白色衫阿伯責罵，「毛都未生齊呀」、「如果你係我個孫，我斬死你呀！」等，更出手打人。

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Joel事後拍片交代事件，指自己當時好聲好氣，期間一名老翁發難怒罵，更以頭撞向其門牙位置，又捶打其腹部，助理同樣被打。由片段可見，兩人爭執期間，涉事老翁突然撞向他，Joel立即喝止不要攻頂，並直言有拍攝錄下現況，老翁未有理會繼續推撞，以及用手擋鏡頭，而期間有一名老婦上前勸交時，也被老翁推倒地上。

老翁發難涉出手傷人

事件發生時，有一位保安錄影保留證據，Joel現時已報案及驗傷，同時呼籲在場街坊提供片段作證。Joel表明只呼籲街坊注意衛生，疫情下不應聚集跳舞，以免病毒在社區擴散，「唔好跳老舞喇，你感染即係我感染」。

警方指天水圍分區警署昨晚接獲一名11歲男童報案，指下午約5時在天秀路一公園與一名男子因聲浪問題爭執，期間被對方以頭襲擊，經初步調查後，案件列作「普通襲擊」處理及跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：王明芳