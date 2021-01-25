【逆轉人生】兩次離異被男人呃錢身無分文 堅強婦人日睡3小時打5份工買兩個單位

▲ 婦人靠自己打拼，成功買了兩個單位。

今時今日樓價高企，想買樓置業不是易事。内地一名婦人離婚兩次，更被男友欺騙金錢，導致負債累累，但她痛定思痛，一天打5份工作，每天只睡3小時，最後成功買了兩個房子。婦人受訪表示，「任何事當妳主動去面對，難度就會降低。」

綜合内地傳媒表示，該名杭州女子，自幼爸爸媽媽重男輕女，她更在家人的脅迫下輟學外出打工維持生計。她踏出社會後遇人不淑，曾經有過兩次離婚紀錄，甚至被男朋友騙錢而導致身無分文，最後要在網吧過夜，費用只需要10元人民幣。

我不會玩電腦，純粹為了有把椅子坐，下雨天不被雨淋。

婦人其後找到一份網拍服飾店配送員的工作，因為不會用電腦被老闆拒絕過試用期，她靠努力不懈工作打動老闆的心，保住工作。後來，老闆還允許她把倉庫中的絲巾存貨拿到擺街檔售賣，令她可以零成本賺取額外收入。

婦人的努力感染了不少人，不少人都熱心介紹工作給她，她開始過上了一天做5份工作，每天只睡3小時的日子。她每天早上3點起床賣早餐，並兼賣絲巾。賣完早餐後，她再去一間公司當清潔員，早上9點半去網拍服飾店當配送員，下午2點半到4點半再到另外一間公司當清潔員，下午5點到6點半做清潔與烹飪的臨時工，晚上7點後，再去夜市擺攤，12點收工。

除了以上工作外，她周末還會找兼職，像是推銷牛奶、發傳單，總之有什麼工作，她就做什麼工作。網拍服飾店的老闆娘看在她努力的份上，還送了電腦給她，教她上網，她最後也在淘寶網上經營生意。

婦人靠著自己的不斷努力，最後成功在杭州與重慶各買下一間房子。婦表示，「成年人摔倒了，先看看周圍有沒有人，有人就站起來繼續走，旁邊沒有人才會流眼淚，小孩子摔倒，也會先看看周圍，有人就放聲大哭，沒有人就站起來繼續走！」她覺得這段話跟自己很貼切。

任何事當妳主動去面對，難度就會降低。

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責任編輯：王明芳