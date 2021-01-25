【麗港城確診】第5座居民要再做強制檢測　張竹君：政府不排除任何執法行動

▲ 藍田麗港城5座居民撤離。（曾耀輝攝）

藍田麗港城第5座疑出現垂直傳播，過去14日已累計10人中招，衞生防護中心今日（25日）公布，大廈再添1宗來自E室的初步確診個案，當局安排E室居民撤離，送往檢疫中心，同座其他居民要接受第二次強制檢測，詳情即看：【下一頁】。

點擊圖片即睇麗港城第5座情況：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

對於港大微生物學系講座教授袁國勇指，麗港城第5座疑有近200人無做強制檢測，衞生防護中心被問及如何加強監察居民有否遵守強制檢測要求。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應時表示，希望居民合作，助當局找出染疫個案，盡快堵截病毒傳播，亦強調政府不排除任何執法行動。

麗港城確診第5座多人1染疫包括4名外傭，港大微生物學系講座教授袁國勇分析四大播毒成因，詳情即看：【下一頁】

麗港城強制檢測疑有近200人無做，袁國勇指，市民不合作農曆新年疫情難紓緩，詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩