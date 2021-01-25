  • 21°C
香港時間 : 2021125日 (一) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基層辛酸】目睹清潔工在公廁用膳感痛心　網民：邊有人想對住排泄物食飯休息

健康 17:44 2021/01/25

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

目睹清潔工在公廁用膳這一幕後，有市民感到痛心。

近年愈來愈多人關注基層清潔工的工作待遇，日前再有市民目睹清潔工留在公廁內用膳。相片上載社交網站後，引發網民討論，不少人目睹此幕後也感到痛心。有人不明白為何要不到廁所外面吃飯，有人則回應，若到外面用膳，很易被指「擅離職守」。

有市民在facebook群組「PLAY HARD 玩硬」上載該幀相片，斥「香港政府，真係要檢討吓，食飯食到要咁樣！」從相片可見，一名男性清潔工坐在公廁的垃圾桶旁，捧著一個飯盒，低頭用膳。有人認出那是位於青衣長康邨的一個公廁，並問「長康呢個廁所出邊有位坐，其實做乜唔坐出面」。也有人有同樣的疑問：「出去食個飯點解唔可以呢？點解唔俾人出去食飯？」有網民回應指，因為很容易被打小報告：「好容易俾人『督灰』話擅離職守」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

有網民指出，其實很多清潔工也如此吃飯，只是平時沒甚麼人講。有人指，約20年前已出現此情況：「外判晒，正苦（政府）唔理，要縮減公務員咪外判喎」。

另外，有網民直言清潔工遭受不公平待遇：

其實咁樣對待工友好唔人道，邊有人想對住啲排泄物食飯休息……點解要咁樣壓榨工友？

也有人為清潔工抱不平，表示他們所做的是厭惡工作，所得到的只是最低工資，他們的工作同樣偉大。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【基層悲歌】清潔工冒染疫風險高溫打掃屢被投訴　區議員籲：請大家多一點體諒
18:32 2020/07/24
【基層悲歌】清潔工冒染疫風險高溫打掃屢被投訴　區議員籲：請大家多一點體諒
【禁堂食】電台DJ與清潔工坐樓梯吃飯　基層勞工嘆手停口停：唔做就無得食
11:46 2020/07/30
【禁堂食】電台DJ與清潔工坐樓梯吃飯　基層勞工嘆手停口停：唔做就無得食
清潔工旺角公廁食飯盒揭基層外判工心酸　網民心痛：香港點解搞成咁？
13:28 2019/02/17
清潔工旺角公廁食飯盒揭基層外判工心酸　網民心痛：香港點解搞成咁？
勞工權益 環境衞生 網絡熱話 Facebook群組

最高瀏覽

【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
16:26 2021/01/24
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出
12:17 2021/01/24
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出
【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成　雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生
今日 13:31
【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成　雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生