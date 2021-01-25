【基層辛酸】目睹清潔工在公廁用膳感痛心　網民：邊有人想對住排泄物食飯休息

▲ 目睹清潔工在公廁用膳這一幕後，有市民感到痛心。

近年愈來愈多人關注基層清潔工的工作待遇，日前再有市民目睹清潔工留在公廁內用膳。相片上載社交網站後，引發網民討論，不少人目睹此幕後也感到痛心。有人不明白為何要不到廁所外面吃飯，有人則回應，若到外面用膳，很易被指「擅離職守」。

有市民在facebook群組「PLAY HARD 玩硬」上載該幀相片，斥「香港政府，真係要檢討吓，食飯食到要咁樣！」從相片可見，一名男性清潔工坐在公廁的垃圾桶旁，捧著一個飯盒，低頭用膳。有人認出那是位於青衣長康邨的一個公廁，並問「長康呢個廁所出邊有位坐，其實做乜唔坐出面」。也有人有同樣的疑問：「出去食個飯點解唔可以呢？點解唔俾人出去食飯？」有網民回應指，因為很容易被打小報告：「好容易俾人『督灰』話擅離職守」。

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有網民指出，其實很多清潔工也如此吃飯，只是平時沒甚麼人講。有人指，約20年前已出現此情況：「外判晒，正苦（政府）唔理，要縮減公務員咪外判喎」。

另外，有網民直言清潔工遭受不公平待遇：

其實咁樣對待工友好唔人道，邊有人想對住啲排泄物食飯休息……點解要咁樣壓榨工友？

也有人為清潔工抱不平，表示他們所做的是厭惡工作，所得到的只是最低工資，他們的工作同樣偉大。

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責任編輯：羅嘉欣