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陳琪拒絕做大媽　丈夫胡諾言：素顏上鏡都又白又滑

娛樂 16:03 2021/01/25

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

陳琪拒絕做大媽。

現時擁有10萬Facebook粉絲的陳琪「胡C9」，定期都會上載家庭生活趣事，又會直播分享個人養生、護膚秘技，早前在個人社交平台上載一張家庭旅行合照，自嘲自己似大媽，老公胡仔卻長期帥氣。

陳琪舊照。

引起眾多粉絲留言問為甚麼沒有整容都相差那麼遠，更有人留言：「生兩個似大嬸，生三個變返靚太」！

陳琪多年一直堅持努力養生護膚，更在西貢住宅附近租用田地，種植天然蔬菜，更不時分享烹飪菜式。

胡諾言一家四口。

完全不靠整容，定期直播分享護膚心得，使現年46歲的她，視覺上比實際年輕10年！現時她連素顏上鏡都不怕，直播時胡仔更甜笑直呼:「皮膚又白又滑!」

年輕10年的秘密

近日她更直播分享很多人都不知道的皮膚知識，更表示無論大人小朋友都要留意，連小女兒都一同上鏡示範。陳琪說原來很多皮膚問題都是因為皮膚缺乏益生菌而起，包括暗啞、敏感、濕疹、粒粒等，更會因為年紀增長、飲食生活習慣及環境污染，而令缺乏益生菌的情況更加嚴重。

陳琪與女兒。

陳琪提醒粉絲潔面產品大多含有起泡劑，刺激性太高，容易引起敏感、泛紅及粒粒，所以一定要避開。

她表示做好潔面第一步要避開起泡劑，選擇能補充益生菌的護膚產品。

胡諾言讚又白又滑。

醫學報告已指出過度清潔力，反而會傷害皮膚第一道天然保護層，它是由大量自然生成的益生菌群組成，可以阻擋細菌、黴菌等害菌於乾紋的裂縫去入侵皮膚，例如引起濕疹的金黃葡萄球菌，引起暗瘡的痤瘡桿菌，所以無論是潔面、洗手、洗澡都應該避開起泡劑。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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