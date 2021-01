有傳林鄭月娥次子林約希現身網上交流會　自稱身處香港

▲ 行政長官林鄭月娥和次子林約希。

行政長官林鄭月娥去年8月遭美國列入制裁名單不久,其次子林約希亦被指已回港,林約希之後一直未有公開露面,不過,有傳媒報道稱,林約希近日在一個網上學術交流會上現身,更自稱現時身在香港。

視頻中的林約希,頭戴發箍,還留了鬍子,其身處的房間佈置簡單,僅可見一個擺放了少量物品的櫃子,不過房間窗簾的風格與禮賓府有幾分相似。據悉,交流會結束時,有參與者問林約希是否在波士頓,林約希稱,“I am actually in Hong Kong.” 有人追問香港的情況,他笑說,「情況比波士頓好。」

去年8月時,傳真社報道稱,在美國哈佛大學修讀數學博士的林約希於7月25日後行蹤不明,並引述其室友稱,林約希在社交網站稱因「家有急事」已回港。特首辦接受查詢時並未有回應。

不過,林鄭月娥其後接受電視台訪問時,被問到被制裁一事有否影響她在美國讀書的兒子時表示,「家裡的人明白,要使他們做出一些犧牲,他們也是願意的。」

