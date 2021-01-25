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有傳林鄭月娥次子林約希現身網上交流會　自稱身處香港

政治 18:28 2021/01/25

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行政長官林鄭月娥和次子林約希。

行政長官林鄭月娥去年8月遭美國列入制裁名單不久，其次子林約希亦被指已回港，林約希之後一直未有公開露面，不過，有傳媒報道稱，林約希近日在一個網上學術交流會上現身，更自稱現時身在香港。

視頻中的林約希，頭戴發箍，還留了鬍子，其身處的房間佈置簡單，僅可見一個擺放了少量物品的櫃子，不過房間窗簾的風格與禮賓府有幾分相似。據悉，交流會結束時，有參與者問林約希是否在波士頓，林約希稱，“I am actually in Hong Kong.” 有人追問香港的情況，他笑說，情況比波士頓好。

去年8月時，傳真社報道稱，在美國哈佛大學修讀數學博士的林約希於7月25日後行蹤不明，並引述其室友稱，林約希在社交網站稱因「家有急事」已回港。特首辦接受查詢時並未有回應。

不過，林鄭月娥其後接受電視台訪問時，被問到被制裁一事有否影響她在美國讀書的兒子時表示，「家裡的人明白，要使他們做出一些犧牲，他們也是願意的。

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撰文 : 傅流螢

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