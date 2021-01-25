【新冠疫苗】港府准復星/德國BioNTech疫苗緊急使用　首批約100萬劑2月下旬由德國抵港

本港最快下月有新冠肺苗可供接種，食衞局今日(25日)據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星/德國BioNTech新冠疫苗（BNT162b2）於港作緊急使用，即日起生效；首批約100萬劑BioNTech疫苗已完成生產程序，視乎有關測試順利完成和通過，預計可於2月下旬由德國運抵香港。

港府新冠疫苗顧問專家委員會早前就復星/德國BioNTech開會審議，平衡疫苗利益及風險後，建議當局可作緊急使用。食衞局今日(25日)據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星/德國BioNTech新冠疫苗（BNT162b2）於港作緊急使用，即日起生效。

當局指，為確保有關疫苗持續安全、有效及具品質保證，當局對有關疫苗的認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。

根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑復星/德國BioNTech疫苗已經完成生產程序，並在進行安全和品質測試；視乎有關測試順利完成和通過，有關疫苗預計可於2月下旬由德國運抵香港。政府會在接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。

就顧問專家委員會留意到，接種有關疫苗後接獲的懷疑不良情況的報告，根據有關當局公布的資料，疫苗一些常見的副作用，例如發燒或噁心，可能會對一些自身已有嚴重病患、身體尤其虛弱的人士有影響；衞生署已因應顧問專家委員會建議，要求疫苗供應商提供相關資料。

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會會審視相關資料，以助釐定優先接種組別須注意事項。當局亦留意到世衞全球顧問委員會已發聲明，檢視歐洲及世衞全球數據庫的呈報死亡個案，認為個案的總死亡率及死因，都符合預期，體弱長者接種BioNTech疫苗後，死亡率並無異常增加，認為長者接種該疫苗仍然有利。

發言人稱，政府會同時繼續積極跟進其餘本港已採購疫苗的緊急使用批核和供應時間表，並做好相關疫苗接種安排的籌備工作。政府亦會繼續按照疫苗採購策略，預先採購其他能夠符合安全、效能及質素要求包括仍在研發階段的新冠疫苗，以確保全港市民能有不同疫苗及足夠供應可供接種。

另外，為配合疫苗接種計劃及監察接種有關疫苗後的任何不良情況，政府已成立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，就有關事宜持續監察，並在認可新冠疫苗的安全監察提供專業意見和建議；委員會由港大內科學系臨床教授孔繁毅及香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣共同主持。

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責任編輯：陳正怡