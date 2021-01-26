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【驅寒保暖】手腳冰冷面色蒼白　中醫推介益氣補虛湯水暖身【附做法】

保健美顏 12:10 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

中醫推介益氣補虛湯水暖身，改善手腳冰冷、面色蒼白的情況。

手腳冰冷、面色蒼白的女生，可以飲湯暖身，改善情況。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款湯水，有益氣補虛功效，有助暖身，亦適合氣血不足人士飲用。

梁醫師表示，冬天暖身除了吃羊肉，牛尾是另一個選擇。牛性溫，有溫補氣血、健脾胃、強筋骨的作用，適合氣血不足、貧血、面色偏白等人士食用。至於西式煮法，則可以炮製紅酒燴牛尾或牛尾羅宋湯，中式煮法既可炆煮亦可煲湯，煲湯時配搭補中益氣的南瓜和北茋，以及有補肺脾氣作用的黨參，可加強溫補氣血的功效，喝後「包保暖笠笠」。

食材小貼士

北茋屬性偏溫，有益氣補虛、強心護肝、止汗的功效。適合氣血不足、表虛多汗、易患感冒人士食用。

北茋黨參牛尾南瓜湯

功效：益氣補虛，紓緩怕冷、手腳冰冷、因為氣血虛弱而引起的頭暈目眩等症狀。

材料：南瓜300克、紅蘿蔔1根、北茋15克、黨參20克、淮山15克、生薑2片、牛尾600克（約一斤）

做法：

  • 1. 所有材料洗淨，牛尾塊汆水；南瓜去籽切塊；紅蘿蔔去皮切塊備用。
  • 2. 鍋中加入2000毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮2小時，最後下鹽調味即可。
  • 備註：素食者不加牛尾即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

註冊中醫師梁尹倩

【同場加映】實測7款暖包持久力

TOPick曾在市面搜羅7款暖貼，並在香港大學理學院講師麥嘉慧的指導下，進行12小時測試，將暖貼放進可隔熱的發泡膠容器，再用棉花封頂，模擬暖貼貼在厚衣物內，以溫度計量度溫度變化。假設一開始所有溫度計顯示為零度，再測試各款暖貼的上升溫度。點擊下圖睇結果：

    點擊圖片放大
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【同場加映】陽虛陽鬱體質易手冰腳凍　中醫推介茶療湯療提升陽氣

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責任編輯：黃泳欣

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