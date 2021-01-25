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【麗港城確診】有居民指沒有打算搬離上址　「現在只有等政府解決疫情」

社會 17:57 2021/01/25

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

藍田麗港城第5座疑出現垂直傳播，過去14日已累計10人中招。(曾秋文攝)

新冠肺炎疫情持續，藍田麗港城第5座疑出現垂直傳播，過去14日已累計10人中招，衞生防護中心公布，今日再添1宗來自E室的初步確診個案，當局安排E室居民撤離，送往檢疫中心，同大廈其他居民要接受第二次強制檢測。

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黃先生住麗港城5座中高層單位H室，他表示大廈有居民染夜不擔心，屋苑衛生情況一般無問題，但大廈天井位好似很少清洗。自己已做了3次病毒檢測，他又表示，雖然不擔心，但為了家人安全，會聽取專家袁國勇教授意見，暫時搬離上址，現在外出用膳後再返家執拾細軟暫避。

黃先生住麗港城5座中高層單位H室。(曾秋文攝)

白先生住麗港城5座c室，他表示兩日前已檢測過屬陰性，防疫自救方法已做過、包括戴口罩、勤洗手、不到多人地方等、家中亦有消毒液四處噴灑、現在只有等政府解決疫情，沒有打算搬離上址，因為暫時只有第5座有疫症，所以相信政府不會好像佐敦區那樣大規模封區。自己住27樓頂層，曾上天台視察覺得天井衛生情況無問題。

白先生住麗港城5座c室。(曾秋文攝)

黃太住第5座A室單位，她表示不擔心大廈有居民染疫，因為其實已過了很多天，自己只要多些注重衛生就無問題，屋苑在疫情初期已經常四處清潔，防疫工作做得非常好，而自己亦有配合經常清潔門前走廊，對於會否封大廈或整個麗港城，相信居民都無得擔心。

黃太住第5座A室單位。(曾秋文攝)

麗港城整個屋苑共分四期發展，佔地約100萬平方呎，由長實、蜆殼石油與和黃合作發展，全苑共有8,000多個單位。由第4波疫情至今，麗港城截至1月25日有至少錄得25名居民染疫，絕大部分屬於本地感染。去年12月初起，確診個案散落於不同座數，最多個案的座數也只涉及2至3宗。可是自今年1月18日起，至少10名第5座居民染疫。

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記者：曾秋文

 

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