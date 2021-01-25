【疫苗供應】疫苗專家小組梁栢賢稱優先接種群組涉疫情工作人士　包括紀律部隊及食環署職員

首批復星/BioNTech新冠疫苗最快下月抵港，首輪接種人士為安老及殘疾院舍院友及職員，其次為醫護及60歲或以上人士等。疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢表示，涉及疫情相關工作的政府部門如紀律部隊，以及檢疫中心工作人士等，以及跨境運輸及服務性行業，亦會考慮納入優先接種，視乎首批接種人士反應及疫苗供應。

【新冠疫苗】港府准復星/德國BioNTech疫苗緊急使用，首批約100萬劑2月下旬由德國抵港，詳情即看：【下一頁】

梁栢賢今日（25日）在一個研討會後表示，優先接種群組涉及疫情工作的人士，例如於檢疫中心的工作人士、紀律部隊或食環署等政府其他部門，待有關部門會收集相關高危人士的大概人數，再安排優先接種。他舉例指社會上部分工種比較高危，包括跨境的士司機、公共運輸及服務性行業等。他預計第二、三優先接種人士可能已包括很多人，強調需視乎最優先市民的反應，如反應不太踴躍，次優先群組便會提前接種。

今日新增的強制檢測大廈：北角東發大廈C座

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此外，梁栢賢相信政府暫無考慮強制要求市民注射疫苗後才可進入某些場所，小組暫時亦沒有進行有關討論。他強調應從接種疫苗的好處考慮，假如日後有較多市民接種，舉例如當有確診顧客曾到訪某場所，相信政府有機會豁免有關場所員工檢疫，只需進行醫學監察或進行檢測，料有助提高市民接種的誘因。

梁栢賢強調，從公共衞生角度、個人及社會層面來看，希望愈多人接種愈好相信有助減少傳播病毒機會，以及減輕病徵，從而減少使用深切治療部（ICU），醫療服務系統可望回復正常。

對於早前有報道指挪威有長者接種復星疫苗後死亡個案，曾浩輝引述世衛於本月22日發出聲明，經專家檢視後得結論指長者接種該款疫苗的死亡率「不高於平時」，無證據顯示該疫苗會影響長者死亡，而有關接種指引維持不變，因此他認為長者接種的好處遠大過風險。

至於其他供港疫苗的進展，同場另一名小組專家成員曾浩輝指，據他了解港府一直「追緊科興、唔係純粹等結果」，要求對方盡快交第三期臨床報告。被問到會否考慮轉用其他疫苗，包括有人大代表及政協委員建議使用的內地國藥，曾浩輝指國藥同樣未公布第三期臨床報告測試，惟科興疫苗早前已進行大量前期工作及文件交往等，「如要由頭開始整過第二隻，可能需要時間好長」，故政府目前仍主要希望科興盡快提交所需資料。

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記者：馮琪雅