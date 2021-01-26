【升學出路】名校生壓力爆煲失意DSE感自卑　轉跑道升學投身幼兒教育重拾熱誠

▲ 名校女生謝琬琳失意DSE，最終輾轉升讀大學，她份外珍惜這個機會。（相片由VTC提供）

行行出狀元，縱然學業路比別人迂迴曲折，但只要找到志向，終能走出自己的路。21歲的名校女生謝琬琳失意中學文憑試（DSE），卻找到對幼兒教育矢志不移的興趣，自幼兒教育高級文憑畢業後，成功升上大學修讀學士學位課程，一步步邁向幼兒教育專業。

早前職業訓練局（VTC）公布，2020年共有9名傑出表現的學生獲頒發「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」奬學金，每人獲發1萬元獎學金，當中包括香港專業教育學院（IVE）幼兒教育高級文憑畢業生謝琬琳（Phyllis）。

與名校同學比較自覺失敗

Phyllis憑近3.5分平均績點（Cumulative Grade Point Average，CGPA）的優異成績畢業，在IVE畢業後已取得註冊幼稚園教師資歷。她確定自己在幼兒教育的興趣，去年獲香港中文大學取錄，入讀大學三年級，修讀與幼兒教育相關的學士學位課程。

出身自傳統名校的Phyllis身邊不乏尖子同學，當年不少同學計劃中學畢業後升讀醫科、牙醫和金融管理等「神科」，可是她因壓力而影響成績，未能升讀大學一度感到自卑。

我當時想，自己是否一個Loser（失敗者）？怎能跟牙醫、醫科生同學去比……

壓力下怕返學失眠發惡夢

Phyllis坦言中學面對來自各方面的壓力，加上性格較敏感，容易情緒波動，形容「內心上上落落大」、「好驚返學、驚欠交功課、發惡夢」，一度出現失眠等情況。不過，她感激這段經歷，讓她感受到小朋友讀書可能出現的無助，能更有同理心。當她感到疲累的時間，也會回想這段艱難的日子來自勉。

後來她在幼兒教育找到興趣，學業上重拾信心，漸漸改變過往一些負面想法，明白「不應將同學視為競爭對手比下去，而是應互相扶持」。她亦學會接納不完美的自己︰

現在容得下「我是一個人」，非完美的人才是最真實。正如小朋友犯錯不要緊，老師都會犯錯，只要肯改正就行了。

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農村義教小學生獲成功感

中學時期的義教探訪經歷，令Phyllis更明確朝著幼兒教育專業發展。她憶述中二時跟隨學校到廣東省連南瑤族自治縣的農村義教，充當音樂老師，教授小學生彈奏Ukulele，並製作砂槌等簡單敲擊樂器。

事隔兩年，她於中四時重返當地義教，同時協助指導師妹完成義教工作，例如利用手動電筒和顏色膠圈展板等，教授農村學生有關光和折射等科學原理。她分享農村孩子的純真可愛︰

農村小朋友非常好動，不用著鞋就通山跑，他們覺得著鞋反而是枷鎖。

本地學校設有常規，「學生是否只坐定定上堂，不用互動？」Phyllis從義教中反思這是否合適。雖然山區學校環境簡陋和資源不足，進行義教不容易，但看著學生獲取知識及成長，一切都變得值得︰

兩年後再見這班孩子，他們已由「BB」變成小朋友，還認得出我。

除了義教外，Phyllis在中五時亦隨學校到越南探訪當地孤兒院，早已對幼兒教育感興趣。2018年中學文憑試後，她的成績未能入讀大學，報讀IVE幼兒教育高級文憑課程。

實習累積經驗 盼持續進修

在IVE就讀期間，Phyllis到一所幼稚園實習，除了協助老師準備教材、觀察課堂流程外，也協助籌組教學活動等。疫情下暫停面授課程期間，她則拍攝教學影片，在自己構思的故事中透過角色扮演和互動教學等方法，教授幼兒體能、語文、勞作等知識。

她趁課餘時間不斷增值，考獲幼兒哮喘護理證書、讀寫障礙導師訓練證書，以及急救證書，為將來投身幼兒教育工作、成為專業的幼兒教師做好準備。

現時Phyllis有擔當私人補習教師，這位愛心老師提起學生特別雀躍，打算將部分獎學金購買東西、小玩具給學生。她打算畢業後先向主流幼稚園求職，累積經驗才考慮發展方向，並認為幼兒教育有不少出路︰

我在幼教找到熱誠，未來發展及路向很闊，可以做前線老師、主管、校長，之後又會繼續進修。

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記者：駱秀玲