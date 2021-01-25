涉訛稱折扣出售超巿現金券　社工涉騙同事等逾73萬囚68周

▲ 院舍社工涉騙同事等共逾73萬元購買超巿現金券，今於西九龍裁判法院被判監68周。(經濟日報資料圖片)

在護老院舍工作的36歲男社工，涉於2019年向院舍職員及院友家屬訛稱，可以優惠價出售大量超市現金券，其後未有全數兌現，9名事主受騙損失共逾73.4萬元。涉案社工早前承認9項欺詐罪，今（25日）於西九龍法院被判監68星期。裁判官判刑時斥被告處心積慮犯案，並利用了朋友及同事的信任，在經濟嚴寒下將他們推向深淵。

被告王一智（36歲），被控於2019年6月起，在位於大角嘴博文街的善頤（福群）護老院內以欺騙手段，即訛稱以折扣價格提供超市現金券，不誠實地取得9名事主的金錢。

辯方今求情時指，被告明白自己有賭博惡習，令家人擔心，並連累了受害人，但被告須照顧其年近九十歲的祖母，須陪伴覆診等，希望法庭輕判。

裁判官判刑時指，事件被揭發時，被告正潛逃內地，但發現事件已報警處理及被登上報章後，才回港自首。惟案情顯示被告處心積累犯案，起初向事主給予「甜頭」，令對方放下戒心。雖然本案不涉違反誠信，但被告僅為了償還賭債而利用朋友犯案，在經濟寒冬之際，將朋友及同事推向深淵。被告犯案時間達8個月，並非一時衝動，判監68星期。

案情指，被告受聘於善頤（福群）護老院任職社工，9名事主中有6人是被告的同事。被告有賭博習慣，並為了還賭債而向事主訛稱可透過他以優惠價購買超市現金券。

於2019年9月25日，護老院1名護士得悉被告可以7折出售現金券，故購買430張超市現金券（每張面值50元），被告收取逾1.5萬元，及後的確曾提供真實的現金券。被告取得其信任後，開始主動接觸該護士說服對方繼續購買，但最終沒有提供相等面值的現金券，令對方淨損失逾52.1萬。

被告及後以類似手法向另外8名事主兜售現金券，各事主在事件中淨損失1,700元至10.9萬元不等，9名事主損失共逾73.4萬元。2020年5月31日被告失去聯絡，事主報警求助，1個月後被告被捕，警誡下被告承認詐騙事主，而騙來的金錢均已作還債用。

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記者：林欣樂