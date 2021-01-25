【新冠疫苗】梁栢賢倡料長者及照顧者可同時接種　復星疫苗發燒率達16%倡先讓部分健康院友接種

▲ 新冠疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢倡先讓較健康的長者院友接種。（陳國峰攝）

新冠疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢表示，首批供港的復星/BioNTech新冠疫苗預計下月抵港，3月初可開始接種，他指首批優先接種人士包括安老院舍，但因文獻顯示該款疫苗整體發燒率高達16%，為免影響院舍運作，故建議「一打都唔會成間（安老院）打」，認為應先讓部分身體較健康的長者接種，並透露政府正構思讓每名長者攜同兩名照顧者一同接種。

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梁栢賢今日（25日）出席一個研討會後表示，據文獻顯示，復星疫苗的整體發燒比率達14至16%，故安排安老院舍人士優先接種時需要特別考慮，舉例如大批長者完成接種後，萬一有10%至20%長者發燒，會對院舍運作造成影響，有院舍亦有對有關方面表達關注。

梁栢賢續指目前雖然只有復星一款疫苗可用，仍會為安老院舍接種，但建議在計劃開展初期，先揀選較健康的院友接種，再觀察運作是否暢順，以加強院友及院舍員工信心，他個人認為一開始便為體弱及有嚴重疾病的長者接種不太適合。

梁栢賢又說，政府正構思參考長者辦理香港身分證的安排，每名長者接種疫苗時，可攜同兩名照顧者一同接種，無需分開接種，當局將公布有關安排。

對於有報道指復興及牛津兩款疫苗減少供應予歐盟的數量，梁栢賢指復星疫苗預計下月底到港、3月初可開始接種，據他理解，歐洲藥廠已開始製造供港批次的疫苗；政府早前訂購牛津疫苗時已預計6至7月始抵港，故時間仍然充裕。

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記者：馮琪雅