涉機場暴動兩男否認非法集結　辯方傳召區議員作供指有警員失控

▲ 大埔區區議員陳振哲今到區域法院作供。(經濟日報資料圖片)

香港國際機場於2019年8月中發生反修例示威，其間4名男子涉襲擊1名警員，警員一度拔槍示警。其中2名涉案男子否認非法集結罪，案件今（25日）於區域法院續審，大埔區區議員陳振哲以辯方證人身份作供，陳供稱他與朋友晚餐後到機場觀望，及後嘗試調停現場衝突不果，有警員衝向人群及揮舞警棍，當時情況失控，有白衣警員嘗試叫停綠衣警員，但綠衣警員未有依從，更有催淚彈在他身旁飛過。

涉案被告高穎康（25歲；廚師）及麥幸雄（24歲；清潔工），否認1項非法集結罪。控罪指，2人於2019年8月13日在機場一號客運大樓第8層離境大堂2號區內參與非法集結。

辯方今午傳召大埔區區議員陳振哲出庭作證，陳供稱，於2019年8月13日晚上，他與朋友到機場酒店的中菜餐廳吃晚飯，及後他與朋友到機場觀望。陳指當晚機場內有很多人，其中大部份身穿黑衣，亦有人身穿其他顏色的衣物。

陳續供稱，他其後走到機場暢航路，當時路上有雜物阻擋，亦有警車被阻，他為了進入機場而移開雜物，及後又向警車指示方向，示意警車可循該方向離開。陳指過程中不斷有人加添雜物，除了他以外，亦其他人幫忙移開雜物，該些人士中有人身穿黑衣，亦有人身穿其他衣物。

陳供稱，其後機場發生警民衝突，他嘗試協助調解不果，有警員衝向人群及把人控制在地上，及後有1至數名警員揮動警棍。陳指當時情況失控，有白衣警員嘗試叫停綠衣警員，但綠衣警員未有依從，更有催淚彈在他身旁飛過。

控方盤問陳時，問及陳和朋友所居住的地區，為何要和朋友到機場吃晚飯，又質疑陳當晚到場目的是參與示威。陳指食飯地點屬個人自由，並否認當晚目的是參與示威，又指雖然有人示威及表達訴求，但並非所有人，他會定義現場屬公眾活動。

控方又播放現場片段，其中1段新聞片段顯示陳站在人群與警員之間調停，控方向陳指出，當時除了白衣警員外，其他警員是身處藍衣。陳回應指，他看到綠衣警員時，那應該是在其他階段。聆訊明（26日）續。

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記者：王仁昌