愛心女生追逐幼教夢　膺1萬元獎學金購玩具贈義教學生

▲ 喜愛小孩的謝琬琳自中學就參與義教，了解到自己的理想，入讀IVE幼兒教育高級文憑，以優異成績升讀中大學位課程。（IVE提供圖片）

公開試失利不代表失敗。喜愛小孩的謝琬琳在中學文憑試的成績不足進大學，曾質疑自己是失敗者，後按興趣入讀IVE幼兒教育課程，憑愛心和對教育的理念裝備自己，找到幼教的理想。她更獲得1萬元獎學金，希望將款項用來買玩具，與義教和補習學生一同分享。

21歲的謝琬琳中學時就讀傳統名校，成績墊底最差25%，難免會有比較壓力。考過中學文憑試，琬琳的成績不足以升讀大學，身邊的同學卻進到醫科、金融管理等「神科」，令她感到自己是個失敗者。

琬琳說，中二時曾到廣東省的農村義教，彈著烏克麗麗（ukelele）教導當地小學生音樂，中四時重返當地，指導師妹義教，見證當年的小孩子長大、學到新知識，感到好滿足。中五時她又到過越南的孤兒院義教，多次服務的經歷，令她知道自己十分鍾意小朋友，因此報讀了IVE的幼兒教育高級文憑。

琬琳就讀期間考獲讀寫障礙導師訓練證書和急救證書，更以優異成績畢業，現時正在中大修讀幼兒教育的學士學位，將來亦希望修讀遊戲治療碩士。她指從前會與同學比較，感到壓力，但在課程中理解到和同學是互相扶持的關係，找到自己的路向就很容易付出。她亦學到「做老師要真，教育中愛好緊要」的理念，義教、實習時都會想著，如何以小朋友為本，在遊戲中將知識教到給他們。

琬琳因社區服務表現而獲職業訓練局「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」頒發1萬元獎學金，她說會將款項用於買玩具，與義教和補習的學生一同玩耍。

與琬琳一同獲獎學金的，還有以拿手技藝研發菜式，幫助長者的廚藝高級文憑畢業生吳皓晴，詳情請看【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒