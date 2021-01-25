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【新冠疫苗】復星/德國BioNTech稱疫苗對長者預防感染有效性達逾94%

社會 21:39 2021/01/25

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復星醫藥和BioNTech指，根據全球第三期臨床試驗結果顯示，BioNTech的mRNA新冠疫苗，在預防新冠病毒感染方面有效性為95%，針對65歲以上長者的有效性逾94%。(法新社圖片)

港府採購的首批新冠疫苗最快下月抵港，食衞局今(25)宣布，正式認可復星/德國BioNTech疫苗於港作緊急使用，即日起生效；首批約100萬劑疫苗已完成生產程序，預計2月下旬由德國運抵港。

復星醫藥和BioNTech今日同步發表聯合新聞稿指，將密切配合港府的疫苗接種計劃，以確保港人早日能接種安全、有效的mRNA新冠疫苗；又指根據全球第三期臨床試驗結果顯示，BioNTech的mRNA新冠疫苗，在預防新冠病毒感染方面有效性為95%，針對65歲以上長者的有效性逾94%，在各個年齡、性別、種族和族群人口呈現一致的有效性。而該款疫苗至今已獲英、美、加拿大、歐盟等逾50個國家和地區的衞生監管部門的授權使用。

新聞稿又指，mRNA是一種天然存在的分子，帶有人類細胞的「藍圖」，可以產生靶標蛋白或免疫原，激活體內免疫反應，以對抗各種病原體。mRNA疫苗利用的是病毒的基因序列而不是病毒本身，故mRNA疫苗具有不帶有病毒成分，沒有感染風險。同時，mRNA疫苗亦具研發週期短、能夠快速開發新型候選疫苗應對病毒變異；體液免疫及T細胞免疫雙重機制，免疫原性強，不需要佐劑以及易於批量生產，支持全球供應的關鍵優勢。所有疫苗，包括mRNA和傳統疫苗，都是通過激活免疫系統產生針對SARS-CoV-2的持久抗體和T細胞反應，達到預防病毒感染的目的。

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責任編輯：楊玉珠

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