廚藝畢業生製軟餐助長者嚐美味　改良賀年食品添健康

▲ 馬蹄黑糖涼糕。（VTC提供圖片）

廚師製作美食，對象不一定只是普通人。廚藝高級文憑畢業生吳皓晴就憑廚藝投入社區服務，為長者設計軟餐獲獎。臨近新年，她又設計了兩款好味又健康的賀年食品，讓長者都可一試美食。

20歲的國際廚藝學院及中華廚藝學院高級文憑畢業生吳皓晴，從小受擅長烹飪的爺爺薰陶，嚐過他做的粉粿、腸粉等中式點心，令她也對學廚感興趣。年紀輕輕、8歲時就能製作炒飯、意粉等簡單菜式。

皓晴一直希望進入廚藝界別，中學畢業後選擇修讀職業訓練局旗下的國際廚藝學院及中華廚藝學院廚藝高級文憑。修讀課程期間她有參加學生會，藉此參與予不少義工服務，其中一個是一年級時參加社企舉行的長者千人宴，對象都是有吞嚥困難的長者，故與同學合力製作了過千件芝麻卷、紅棗糕等甜品，以符合要求。

在首次嘗試後，皓晴又與同學參加了社區組織舉辦的軟餐比賽，以越南春卷皮代替餃子皮，又羊肉攪成蓉，製作柔軟美味的京蔥羊肉餃，得到季軍。她說，軟餐一般只是以飯加水攪成糊狀，外表不吸引，味道也差，故希望設計特別軟餐，讓有吞嚥困難的長者不需只食糊狀食物，與普通人一樣食到美食。

▲ 皓晴稱，打算到歐洲升學，修讀廚藝管理，希望將來創業和成為美食編輯。（VTC提供圖片）

在課程期間皓晴曾到廣州和韓國交流，在韓國學到當地傳統菜式如泡菜，而在廣州則在一家酒店實習，了解真實餐廳的運作，得到導師推薦取得多個獎學金。其中一個是職業訓練局「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」，獲得1萬元。皓晴稱，打算到歐洲升學，修讀廚藝管理，希望將來創業和成為美食編輯，她會把款項用於升學深造。

不過，全球疫情嚴重，皓晴因疫情未能離港，故在空餘時間與家人一同設計菜式。臨近新年，她特意將馬蹄糕改良，加入木薯粉和黑糖製成減甜、軟身的馬蹄黑糖涼糕；她又把香脆的炸芋蝦改良成炸紫薯蝦，取其豐富纖維，製成美味可口的新派賀年食物。

炸紫薯蝦食譜（二人份量）：

材料：

紫薯（一個）

粘米粉（兩湯匙）

白芝麻（適量）

芫茜葉/紫蘇葉（適量）

調味料:

鹽（適量）

雙蒸酒（適量）

油（適量）

烹調方法：

把紫薯削皮，然後刨成絲，放在碗內。

把芫茜葉拔出，洗淨備用。

把適量雙蒸酒均衡噴在紫薯絲上，令其更易黏上粘米粉和芝麻。

加入粘米粉及芝麻，混和紫薯絲攪拌均勻。

再加入鹽調味，攪拌混和紫薯絲。

把足夠炸物的油倒進平底鍋內。

把紫薯絲捲著芫茜葉或紫蘇葉，放在小型漏勺中。

紫薯絲炸至呈深紫色。

最後撈出紫薯絲，放在廚房紙上吸去多餘的油。

▲ 炸紫薯蝦。（VTC提供圖片）

馬蹄黑糖涼糕食譜（四人份量）：

材料：

清水（90+235毫升）

糯米粉/木薯粉（20克）

馬蹄粉（55克）

新鮮馬蹄（一個）

黃豆粉（適量）

調味料：

油（適量）

黑糖（100克）

烹調方法：

預備糕盤，噴上或塗上少許油，防黏，方便脫模。

新鮮馬蹄洗淨去皮切幼粒，備用。

把 90毫升水跟馬蹄粉和糯米粉/木薯粉拌勻，備用。

把 235毫升的水和黑糖放在一個深鍋中，用中大火把糖煮溶。邊煮邊攪拌。一見水滾即加入馬蹄粒。轉慢火，倒進馬蹄粉後快手拌勻，以免結塊。攪拌成幼滑麵糊。

把麵糊倒進糕盤。用匙羹掃平表面。放入鑊中，蓋上鋁箔紙，用大火隔水蒸約 30至 35分鐘，或直至糕轉晶瑩透明狀，用針或筷子插入中央，沒麵糊黏著，即熟透。拿出放涼。

切件，沾上黃豆粉即可進食。

與皓晴一同獲獎學金的，有修讀幼兒教育的愛心女孩謝琬琳，詳情請看：【下一頁】

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記者：徐紹軒