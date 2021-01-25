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【確診大廈】深水埗油尖旺成重災區　日出康城、太古城等中產屋苑上榜

社會 21:55 2021/01/25

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

將軍澳日出康城首都，也有單位列入確診大廈。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（25日）新增73宗確診個案，包括4宗輸入個案、69宗本地個案，其中有38宗涉源頭不明感染。衞生防護中心晚上公布確診者的居住大廈，撇除佐敦「受限區域」13宗個案，18區以深水埗區的個案最多，有8宗，元朗區也有7宗個案。觀塘麗港城、將軍澳日出康城首都等中產屋苑，也有單位上榜。

中西區

西營盤華美達海景酒店

灣仔區

灣仔星月閣

東區

柴灣悅翠苑

太古城齊宮閣

筲箕灣耀東邨耀華樓

北角恆英大廈

北角東發大廈C座

北角皇冠大廈

南區

香港仔田灣邨田健樓

鴨脷洲利東邨東興樓

油尖旺區

油麻地浩如樓

廟街169號

廟街204號

順安大廈（3宗個案）

吳松街5號（4宗個案）

上海街148號

新利大廈

榮記大樓

德利大廈（2宗個案）

金寶大廈

富景洋樓

仁賢大廈健寧安老院

新填地街183號

吳松街5號

大角咀港灣豪庭6座

深水埗區

麗安邨麗平樓（2宗個案）

長沙灣道171號

汝州街173 號

大南街260號（2宗個案）

長沙灣道171號

永泰樓

黃大仙區

鑽石山鳳德邨黛鳳樓

九龍城區

土瓜灣樂民新邨樂善樓

觀塘區

牛頭角彩霞邨彩星樓

安達邨智達樓

順天邨天璣樓

牛頭角彩盈邨盈康樓

麗港城7座

沙田區

愉城苑城榮閣

愉翠苑愉勤閣

西貢區

將軍澳廣明苑廣昌閣

將軍澳茵怡花園3座

將軍澳尚德邨尚廉樓

日出康城首都蒙特利爾3座

葵青區

葵涌安蔭邨康蔭樓

青衣長宏邨宏文樓（4宗個案）

青衣長康邨康榮樓

荃灣區

荃景花園3座

福來邨永樂樓

荃灣中心成都樓

元朗區

喜利大廈（2宗個案）

瑞豐華庭2座

新時代廣場新時代中城M3座（2宗個案）

元朗舊墟西邊圍

天水圍天恒邨恒健樓

離島區

長洲雅寧苑峻澤閣

屯門井頭中村

東涌裕東苑喜東閣（2宗個案）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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