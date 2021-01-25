【確診大廈】深水埗油尖旺成重災區　深水埗增16幢樓因污水陽性被納入強檢

▲ 深水埗增16幢樓因污水陽性被納入強檢

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（25日）新增73宗確診個案，包括4宗輸入個案、69宗本地個案，其中有38宗涉源頭不明感染。衞生防護中心晚上公布確診者的居住大廈，撇除佐敦「受限區域」13宗個案，18區以深水埗區的個案最多，有8宗，元朗區也有7宗個案。觀塘麗港城、將軍澳日出康城首都等中產屋苑，也有單位上榜。

中西區

西營盤華美達海景酒店

灣仔區

灣仔星月閣

東區

柴灣悅翠苑

太古城齊宮閣

筲箕灣耀東邨耀華樓

北角恆英大廈

北角東發大廈C座

北角皇冠大廈

南區

香港仔田灣邨田健樓

鴨脷洲利東邨東興樓

油尖旺區

油麻地浩如樓

廟街169號

廟街204號

順安大廈（3宗個案）

吳松街5號（4宗個案）

上海街148號

新利大廈

榮記大樓

德利大廈（2宗個案）

金寶大廈

富景洋樓

仁賢大廈健寧安老院

新填地街183號

吳松街5號

大角咀港灣豪庭6座

深水埗區

麗安邨麗平樓（2宗個案）

長沙灣道171號

汝州街173 號

大南街260號（2宗個案）

長沙灣道171號

永泰樓

黃大仙區

鑽石山鳳德邨黛鳳樓

九龍城區

土瓜灣樂民新邨樂善樓

觀塘區

牛頭角彩霞邨彩星樓

安達邨智達樓

順天邨天璣樓

牛頭角彩盈邨盈康樓

麗港城7座

沙田區

愉城苑城榮閣

愉翠苑愉勤閣

西貢區

將軍澳廣明苑廣昌閣

將軍澳茵怡花園3座

將軍澳尚德邨尚廉樓

日出康城首都蒙特利爾3座

葵青區

葵涌安蔭邨康蔭樓

青衣長宏邨宏文樓（4宗個案）

青衣長康邨康榮樓

荃灣區

荃景花園3座

福來邨永樂樓

荃灣中心成都樓

元朗區

喜利大廈（2宗個案）

瑞豐華庭2座

新時代廣場新時代中城M3座（2宗個案）

元朗舊墟西邊圍

天水圍天恒邨恒健樓

離島區

長洲雅寧苑峻澤閣

屯門井頭中村

東涌裕東苑喜東閣（2宗個案）

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政府刊憲 深水埗16幢樓因污水陽性被納入強制檢測

另外，政府凌晨刊憲指「深水埗指定區域」有18幢大廈被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本持續呈陽性。

深水埗的16幢大廈包括

南昌街133-135號

鴨寮街148號南昌閣

南昌街137-139號

長沙灣道169號

南昌街147-149號

長沙灣道173-175號

長沙灣道177號

長沙灣道179-181號

長沙灣道183-185號

長沙灣道187-189號華通樓

長沙灣道191-203號長樂大廈

鴨寮街150-152號

鴨寮街154-156號

鴨寮街158-160號

鴨寮街162-164號

鴨寮街166-170號英偉樓

鴨寮街172-174號

鴨寮街176-180號

北河街100-106號新北河大樓

深水埗指定區域另有2幢大廈，過去14日內有一個單位出現一宗或以上確診個案，因此被納入強制檢測，包括

汝州街280-286號永泰樓

汝州街171-173號

位於「指定區域」外，要接受強制檢測的大廈，有北角錦屏街東發大廈C座，因為於過去14日內有兩個或以上單位，出現無關連確診個案，亦被納入強制檢測。

另外，由於油尖旺碧街15-27A經強制檢測發現多宗個案，潛伏期有機會較長，而深水埗南昌街141-145號南方樓的污水樣本持續呈陽性，因此要做第二次檢測。

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責任編輯：吳卓峰