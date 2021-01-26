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【限聚令】消息：2人限聚令、禁晚市堂食等防疫措施再延長一周至2月3日

社會 07:10 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

消息：2人限聚令、禁晚市堂食等防疫措施料再延長一周至2月3日

本港疫情未止，油尖旺區確診個案持續，中產私人屋苑藍田麗港城5座E室疑出現垂直傳播，涉及住戶昨日（25日）須撤離，再過兩個多星期就是農曆新年，消息指因應確診數字仍高企，港府決定（26日）將現時的防疫措施，包括2人限聚令、禁晚市堂食、關閉10多個處所等，將再延長一周至2月3日。

現時一系列的防疫措施，已實施了一個多月，10多個處所被勒令停業，包括美容持續院、健身中心、體育處所、遊戲機中心、浴室、按摩院、卡拉OK等；禁食肆晚市6時後禁堂食；2人限聚令等，不過第4波疫情未止，個別地區更有爆發病例。消息指根據現時疫情嚴峻，多區出現社區傳播，專家都認為難有放寬防疫措施的空間。

據了解政府近日與多個業界商討復業條件，明白業界經營困難，戲院業先後多次被迫停業，復活節、暑假和聖誕節的黃金檔期成泡影，香港戲院商會早前去信特首林鄭月娥等官員，商議有條件限制下復業，在賀歲檔重開，讓數千名員工能夠渡過年關。電影公司其實已做好準備，一旦重開賀歲檔，《狂舞派3》等新片，就會在農曆新年與觀眾見面。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集:

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

【疫苗香港】新冠疫苗種類科興+復星/BioNTech+阿斯利康　復星首批疫苗2月下旬德國抵港詳情即看：【下一頁】

記者：伍瑋瑋

 

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