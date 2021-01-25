【麗港城確診】麗港城5座十宗確診　袁國勇溫提居民U喉注水、關天井窗

▲ 麗港城5座最少錄10宗確診個案。（曾耀輝攝）

本地疫情持續，更有勢頭蔓延至中產私人屋苑，料屬首個私樓屋苑爆發垂直傳播。藍田麗港城於第4波疫情，由去年12月初起，已錄得逾25宗個案；當中今年1月18日起，至少10名麗港城第5座居民染疫，當中4人屬外傭。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）到屋苑視察，又跟屋苑及地區代表開會，宣傳防疫信息。

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觀塘區議員李煒林引述袁國勇稱，要求屋苑管理公司及地區人士，要再三提醒街坊兩件事，包括保持U形彎管注水，發揮隔氣功能。另外袁國勇建議關天井窗，防止天井煙囪效應垂直傳播，要居民配合自保。李煒林則向管理公司表示，要求每座天井要大清洗，並建議屋苑前線員工要定期檢測。

袁國勇今早視察後稱，相信外傭做家務清潔包括廚房、廁所等位置，甚至睡在近天井位的窗邊，不排除增加她們感染的風險。他擔心大廈或有垂直傳播，要求所有E室居民撤離。袁國勇指，大廈今次爆發疫情涉及一籃子原因，認為目前暫未需要全幢實施「禁足令」。

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責任編輯：吳卓峰