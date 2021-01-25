  • 19°C
香港時間 : 2021125日 (週一) 22:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麗港城確診】麗港城5座十宗確診　袁國勇溫提居民U喉注水、關天井窗

社會 22:23 2021/01/25

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

麗港城5座最少錄10宗確診個案。（曾耀輝攝）

本地疫情持續，更有勢頭蔓延至中產私人屋苑，料屬首個私樓屋苑爆發垂直傳播。藍田麗港城於第4波疫情，由去年12月初起，已錄得逾25宗個案；當中今年1月18日起，至少10名麗港城第5座居民染疫，當中4人屬外傭。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）到屋苑視察，又跟屋苑及地區代表開會，宣傳防疫信息。

即睇最新圖片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

觀塘區議員李煒林引述袁國勇稱，要求屋苑管理公司及地區人士，要再三提醒街坊兩件事，包括保持U形彎管注水，發揮隔氣功能。另外袁國勇建議關天井窗，防止天井煙囪效應垂直傳播，要居民配合自保。李煒林則向管理公司表示，要求每座天井要大清洗，並建議屋苑前線員工要定期檢測。

袁國勇今早視察後稱，相信外傭做家務清潔包括廚房、廁所等位置，甚至睡在近天井位的窗邊，不排除增加她們感染的風險。他擔心大廈或有垂直傳播，要求所有E室居民撤離。袁國勇指，大廈今次爆發疫情涉及一籃子原因，認為目前暫未需要全幢實施「禁足令」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【麗港城確診】首個中產私人屋苑爆垂直傳播　近200人無強檢政府不排除任何執法行動【不斷更新】
今日 22:24
【麗港城確診】首個中產私人屋苑爆垂直傳播　近200人無強檢政府不排除任何執法行動【不斷更新】
【麗港城確診】一家大小包括小朋友撤離檢疫　居民：大廈天井位置甚少清洗
今日 17:57
【麗港城確診】一家大小包括小朋友撤離檢疫　居民：大廈天井位置甚少清洗
【麗港城確診】第5座居民要再做強制檢測　張竹君：政府不排除任何執法行動
今日 17:25
【麗港城確診】第5座居民要再做強制檢測　張竹君：政府不排除任何執法行動
麗港城 袁國勇 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
16:26 2021/01/24
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成　雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生
今日 13:31
【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成　雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出
12:17 2021/01/24
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出