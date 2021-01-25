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【學校防疫】避免透過觸摸水龍頭播毒　教育局為資助學校安裝自動感應水龍頭

社會 22:42 2021/01/25

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部分學校廁所已安裝自動感應水龍頭。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，教育局表示，為改善資助學校衞生設施，計劃於今年第二季展開改善工程，將全港資助中、小學廁所內的手動水龍頭，統一更換成自動感應水龍頭，同時改善小學課室內的洗手設施，更換或加裝自動感應水龍頭。

教育局局長楊潤雄今日（25日）在Facebook表示，師生改用自動感應水龍頭，無需再以手開關閥門，相信能有效避免透過觸摸而傳播細菌和病毒，計劃第一季完成實地視察，第二季展開工程，希望能盡快完成，以增強學校的「免疫力」。

教育局近日向全港資助中、小學發信，公布即將推行一項以自動感應水龍頭取代手動水龍頭的計劃，包括更換廁所內的手動水龍頭。

小學方面，計劃將同時涵蓋課室內的洗手設施，以自動感應水龍頭，取代課室內的手動水龍頭，並為尚未設置洗手設施的小學課室，進行加裝洗手盆連自動感應水龍頭。

教育局表示，如學校有意參加此計劃，須於2月18日或之前向局方提交申請表，有關改善工程將於今年第二季展開，工程顧問會於第一季進行實地視察。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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