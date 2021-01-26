【愛心廚神】黎諾懿推慈善賀年糕兼教煎糕貼士　廚神力求完美逼老婆試食逾百底糕

▲ 黎諾懿今年第二年推出慈善賀年糕，他同步教大家煎糕秘訣。

黎諾懿，可謂是TVB近年彈起的藝人廚神，在《疫境廚神》、《今晚請客》等節目中大show廚藝，形象親民入屋，俘虜不少靚太的心，今年其自家品牌店小懿，會首度聯乘寬巷子推出3款賀年糕點做善事，這次他更會與大家分享煎糕小貼士。

▲ 黎諾懿入行近20年，近年因為廚藝了得人氣急升，成為TVB新一代廚神。（湯炳強攝）

訪問黎諾懿，最大驚喜莫過於是可以品嘗到由這位「最接近神的男人」親手所煎的賀年糕。諾懿說：

「其實今年是第二年推出賀年糕了，上次是自己單人匹馬出，遇到很多問題，這次與台式火鍋店寬巷子合作，有中央工場、師傅幫忙，過程輕鬆舒服很多。」

買糕做善事助基層

3款傳統賀年糕包括有瑤柱蘿蔔糕、年糕及芋頭糕，與去年一樣，所有收益扣除成本後，會全數撥捐九龍樂善堂的膳待飯券計劃，幫助基層家庭。

我覺得這理念很好，趁識煮嘢食，能與大家在新年時分享美食之餘，又能幫到人是件很有意義的事。

要將一件件糕點煎至外脆內軟，並非三幾分鐘就能完事，諾懿全程也落足心機，與做糕一樣絕不馬虎。他說去年做糕的確遇到不少困難，最大問題是保鮮期，因為材料是新鮮，只能放一、兩星期，但今年技術改良不少，已進步至3星期。他更希望今年的糕，能帶給大家一份兒時的味道。

▲ 黎諾懿親手將賀年糕送予香港盲人輔導會。（ig圖片）

老婆試食逾百底糕

「相信每個家庭的媽媽或婆婆都會做糕，而每家都有自己獨特的味道，我媽媽做的糕就是會落足料，整件糕也是蝦米、瑤柱，其實家的味道就是心機。做糕點最難就是要迎合所有人的口味，我希望能找到平衡點。」他說。

▲ 諾懿與太太李潔瑩拍拖3年，於2014年結婚，並於2017年誕下小春雞。（ig圖片）

為了這份獨一無二的「家的味道」，就算出貨在即，他仍不斷把握時間改良，連太太李潔瑩也要幫忙試食。

這兩個月來日日試，老婆已經試到怕怕，每日拿回家她都會問我：『老公，唔食得唔得呀？』應該試超過100底了吧，哈哈。

諾懿笑言，無論是蘿蔔糕、年糕或芋頭糕，要做到夠挺夠滑，與別不同，秘訣就是撞漿。

「我經常提及溫度，其實一底糕的好壞與分量無關，就算公開配方，落料的先後次序及溫度不同，製成品亦有分別。溫度愈高，糕就愈硬，愈低就愈軟，但太軟又會散開一坺。撞漿的原理是漿的溫度剛剛好，能包住所有材料，就算蒸也不會變形。老套說句，失敗得多就會識，我也失敗了很多次呀。」

▲ 諾懿即場示範煎糕，他建議要用平底易潔鑊，盡量少油，以及用中火。（湯炳強攝）

煎糕秘訣 要有耐性切忌猛火

諾懿即場煎了3款賀年糕，每款入口外脆內軟，沒有過焦，他說秘訣是在於火候。

屋企煎的話，中火至中大火已夠。建議別將糕切太厚，約2厘米就最完美。煎脆兩邊後，中間就會熟透。

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坊間不少人喜歡加蛋漿煎年糕，但他就不太喜歡。「蘸蛋漿煎年糕，大多是因為怕年糕會黐鑊及容易變糊，用蛋隔一隔，保護年糕，更容易反轉。但做得好的年糕其實是不會黐鑊，加蛋後反而會蓋了年糕的味道。

他更提醒尤其是煎年糕時，甚至可調至中細火，因為年糕有糖，如太大火的話，會焦糖化令表面變黑，但糕心又不夠熟。

「煎糕一定要花心機，一塊糕最少要煎5分鐘，油不用太多，將一面煎至金黃焦香後，用筷子及鑊剷幫忙輕輕一反，再煎第二面。」

記者︰黃依情

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