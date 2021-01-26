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【星級減肥瘦身】跟湯怡胡定欣健身教練keep fit　6招腹肌動作減肚腩練馬甲綫【內附詳細動作】

休閒消費 15:43 2021/01/26

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跟胡定欣及湯怡的健身教練齊齊操肌keep fit，就算農曆新年大飲大食也不怕。

身形Fit爆的胡定欣及湯怡，不時會在IG大曬腹肌及馬甲綫，原來她們倆人都是在同一間健身室兼且跟同一位健身教練操Body，這位星級教練就是雷德怡（Janice Louie）。Janice這次會教大家做6組簡單腹肌訓練可強化腰部綫條及收肚腩，就算在農曆新年期間盡情暴飲暴食後，也能隨時隨地練習，保持美好身段。

Janice Louie是跑步及健身教練，開設了LA Fitness健身室，但疫情下暫時關閉，就開始在網上教健身。（湯炳強攝）

在胡定欣及湯怡IG裏關於健身的帖文中，總會看到#janicelouie這個hashtag。「定欣跟我健身大約有1年了，湯怡則9個月左右，她們很熱愛運動，非常投入，對自己要求亦高，就算訓練頗苛刻也不怕辛苦。」其實Janice除了是健身教練外，亦是位跑步好手。

跑步健身雙管齊下

「我由小學已開始跑步，跑短跑、400及800米為主。後來大學時再去考跑步教練牌，畢業後除有設計正職外，還有做兼職教人跑步。」Janice認為跑步與健身應是相輔相成，於是5年前她再去考健身教練牌，同時兼教。

「兩種運動其實是可互通，玩健身的人想透過跑步去減脂，始終跑步是效果顯著的帶氧運動；而跑步的人就希望借健身鍛練肌力，幫助跑步表現。」

Janice另一位星級學生是湯怡，她們不時會一齊拍片教大家keep fit。（IG圖片

減脂應靠帶氧運動

坊間不少人認為做gym是減肥妙法，她就解釋：

「很多人誤會了如要減肚腩、操馬甲綫，只做腹部肌力訓練便可，其實它最主要是助你增強肌肉，令綫條更突出。想減脂，最有效還是做全身的帶氧運動。」

如想身段再苗條點，她建議除運動外，還要從飲食着手。「如做肌力訓練的人，應比正常人吸收更多蛋白質來補充肌肉。以正常人為例，基礎吸收蛋白質分量是體重乘以0.8，而做重量訓練的人，蛋白質分量應是體重乘以1.2。」

胡定欣是年多前開始跟Janice玩健身，更帶好姊妹豹嫂來做gym。（IG圖片）

由簡單開始樂觀面對

但人總會有惰性，要踏出做運動第一步，並非容易，Janice就勉勵各位運動新手，不應放大「辛苦」這兩字。

「跑步及健身也需要耐性，要給自己時間慢慢適應，用時間堆砌才會進步。要謹記運動付出多少，收穫就會成正比，應以正面及樂觀心態面對，別老是想着有多辛苦。」

她更建議可從簡單運動開始，如快行或踩單車，再慢慢提升至體重訓練，如舉水樽等，否則由難開始就很容易失去動力，事倍功半。

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收肚腩腹肌訓練
注意：每個動作做30秒，中間休息15至20秒，做3至4組，完成後換邊再做。

（1）躺姿單邊腿交替
訓練位置：腹直肌、側外斜肌

做法：

1.先平躺，右手枕在後腦勺，左腳屈膝貼地，右腳伸直提起。

2.腹部用力，左手伸向前觸碰右腳，再放下。

注意：手要放後腦勺保護頸部；手腳要同步放下。

躺姿單邊腿交替01（湯炳強攝

躺姿單邊腿交替02（湯炳強攝

（2）交替抬腿拍手捲腹

訓練位置：上腹直肌

做法：

1.先平躺，雙腿微微抬起。

2.左腳抬高成90度，上身升起，肩胛離開地面。雙手在腳下拍手，返回原位。

注意：手腳要離地；在小腿下拍手。

交替抬腿拍手捲腹01（湯炳強攝）

交替抬腿拍手捲腹02（湯炳強攝）

（3）側臥捲腹

訓練位置：腹外斜肌

做法：

1.側躺在地上，左手伸直按住地面，右手抬起放耳邊；左腳屈曲，右腳伸直抬起。

2.側身捲起，將右手手肘觸碰右腳膝蓋，放鬆慢慢返回原位。

注意：手肘要觸到膝頭；打側身身體要直。

側臥捲腹01（湯炳強攝）

側臥捲腹02（湯炳強攝）

（4）側平板轉體

訓練位置：腹橫肌和核心位置

做法：

1.前平板姿勢準備，雙手屈曲90度支撑地面。

2.身體側轉右邊，右手提起，左手撑地，雙腿腳尖支撑地面，慢慢返回原位。

注意：做平板時身體要水平，腳尖貼地，只用上半身轉。

側平板轉體01（湯炳強攝）

側平板轉體02（湯炳強攝）

（5）平板轉體摸腳尖

訓練位置：腹直肌、腹外斜肌

做法：

1.平板姿勢準備，雙手伸直支撑地面。

2.右手離地，身體側轉，左腳同時伸直踢向右，用右手摸左腳腳尖，慢慢返回原位，轉邊重複動作。

注意：腳要踢高一點，讓手可摸腳尖，上半身要轉。

平板轉體摸腳尖01（湯炳強攝）

平板轉體摸腳尖02（湯炳強攝）

（6）躺姿腳踮地

訓練位置：下腹直肌

做法

1.仰臥姿勢準備，雙手按地，雙腿抬起成90度角。

2.左腳腳跟貼地，返回原位，換另一隻腳重複動作。

注意：腳舉起要呈90度，腰要平躺地上。

躺姿腳踮地01（湯炳強攝）

躺姿腳踮地02（湯炳強攝）

記者：黃依情

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