【星級減肥瘦身】跟湯怡胡定欣健身教練keep fit　6招腹肌動作減肚腩練馬甲綫【內附詳細動作】

▲ 跟胡定欣及湯怡的健身教練齊齊操肌keep fit，就算農曆新年大飲大食也不怕。

身形Fit爆的胡定欣及湯怡，不時會在IG大曬腹肌及馬甲綫，原來她們倆人都是在同一間健身室兼且跟同一位健身教練操Body，這位星級教練就是雷德怡（Janice Louie）。Janice這次會教大家做6組簡單腹肌訓練可強化腰部綫條及收肚腩，就算在農曆新年期間盡情暴飲暴食後，也能隨時隨地練習，保持美好身段。

▲ Janice Louie是跑步及健身教練，開設了LA Fitness健身室，但疫情下暫時關閉，就開始在網上教健身。（湯炳強攝）

在胡定欣及湯怡IG裏關於健身的帖文中，總會看到#janicelouie這個hashtag。「定欣跟我健身大約有1年了，湯怡則9個月左右，她們很熱愛運動，非常投入，對自己要求亦高，就算訓練頗苛刻也不怕辛苦。」其實Janice除了是健身教練外，亦是位跑步好手。

跑步健身雙管齊下

「我由小學已開始跑步，跑短跑、400及800米為主。後來大學時再去考跑步教練牌，畢業後除有設計正職外，還有做兼職教人跑步。」Janice認為跑步與健身應是相輔相成，於是5年前她再去考健身教練牌，同時兼教。

「兩種運動其實是可互通，玩健身的人想透過跑步去減脂，始終跑步是效果顯著的帶氧運動；而跑步的人就希望借健身鍛練肌力，幫助跑步表現。」

▲ Janice另一位星級學生是湯怡，她們不時會一齊拍片教大家keep fit。（IG圖片

減脂應靠帶氧運動

坊間不少人認為做gym是減肥妙法，她就解釋：

「很多人誤會了如要減肚腩、操馬甲綫，只做腹部肌力訓練便可，其實它最主要是助你增強肌肉，令綫條更突出。想減脂，最有效還是做全身的帶氧運動。」

如想身段再苗條點，她建議除運動外，還要從飲食着手。「如做肌力訓練的人，應比正常人吸收更多蛋白質來補充肌肉。以正常人為例，基礎吸收蛋白質分量是體重乘以0.8，而做重量訓練的人，蛋白質分量應是體重乘以1.2。」

▲ 胡定欣是年多前開始跟Janice玩健身，更帶好姊妹豹嫂來做gym。（IG圖片）

由簡單開始樂觀面對

但人總會有惰性，要踏出做運動第一步，並非容易，Janice就勉勵各位運動新手，不應放大「辛苦」這兩字。

「跑步及健身也需要耐性，要給自己時間慢慢適應，用時間堆砌才會進步。要謹記運動付出多少，收穫就會成正比，應以正面及樂觀心態面對，別老是想着有多辛苦。」

她更建議可從簡單運動開始，如快行或踩單車，再慢慢提升至體重訓練，如舉水樽等，否則由難開始就很容易失去動力，事倍功半。

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收肚腩腹肌訓練

注意：每個動作做30秒，中間休息15至20秒，做3至4組，完成後換邊再做。

（1）躺姿單邊腿交替

訓練位置：腹直肌、側外斜肌

做法：

1.先平躺，右手枕在後腦勺，左腳屈膝貼地，右腳伸直提起。

2.腹部用力，左手伸向前觸碰右腳，再放下。

注意：手要放後腦勺保護頸部；手腳要同步放下。

▲ 躺姿單邊腿交替01（湯炳強攝

▲ 躺姿單邊腿交替02（湯炳強攝

（2）交替抬腿拍手捲腹

訓練位置：上腹直肌

做法：

1.先平躺，雙腿微微抬起。

2.左腳抬高成90度，上身升起，肩胛離開地面。雙手在腳下拍手，返回原位。

注意：手腳要離地；在小腿下拍手。

▲ 交替抬腿拍手捲腹01（湯炳強攝）

▲ 交替抬腿拍手捲腹02（湯炳強攝）

（3）側臥捲腹

訓練位置：腹外斜肌

做法：

1.側躺在地上，左手伸直按住地面，右手抬起放耳邊；左腳屈曲，右腳伸直抬起。

2.側身捲起，將右手手肘觸碰右腳膝蓋，放鬆慢慢返回原位。

注意：手肘要觸到膝頭；打側身身體要直。

▲ 側臥捲腹01（湯炳強攝）

▲ 側臥捲腹02（湯炳強攝）

（4）側平板轉體

訓練位置：腹橫肌和核心位置

做法：

1.前平板姿勢準備，雙手屈曲90度支撑地面。

2.身體側轉右邊，右手提起，左手撑地，雙腿腳尖支撑地面，慢慢返回原位。

注意：做平板時身體要水平，腳尖貼地，只用上半身轉。

▲ 側平板轉體01（湯炳強攝）

▲ 側平板轉體02（湯炳強攝）

（5）平板轉體摸腳尖

訓練位置：腹直肌、腹外斜肌

做法：

1.平板姿勢準備，雙手伸直支撑地面。

2.右手離地，身體側轉，左腳同時伸直踢向右，用右手摸左腳腳尖，慢慢返回原位，轉邊重複動作。

注意：腳要踢高一點，讓手可摸腳尖，上半身要轉。

▲ 平板轉體摸腳尖01（湯炳強攝）

▲ 平板轉體摸腳尖02（湯炳強攝）

（6）躺姿腳踮地

訓練位置：下腹直肌

做法

1.仰臥姿勢準備，雙手按地，雙腿抬起成90度角。

2.左腳腳跟貼地，返回原位，換另一隻腳重複動作。

注意：腳舉起要呈90度，腰要平躺地上。

▲ 躺姿腳踮地01（湯炳強攝）

▲ 躺姿腳踮地02（湯炳強攝）

記者：黃依情