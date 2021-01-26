【疫境廚神】黎諾懿靠一碟星馬菜成功追到靚老婆　cute爆小春雞遺傳爸爸烹飪天份

▲ 黎諾懿是近年TVB彈起的藝人廚神，原來他也是靠烹飪俘虜太太。

今年黎諾懿的自家品牌店小懿，會首度聯乘寬巷子推出3款賀年糕點做善事。

入行快20年，黎諾懿曾擔正做《當四葉草碰上劍尖時》的男一、甚至做過奧運6星、《愛．回家》的馬壯，以及《BB來了》的新手爸爸。不過，最入屋兼且最多人識的黎諾懿，還是《疫境廚神》中那位會「玩火」的廚神。

▲ 黎諾懿入行近20年，近年因為廚藝了得人氣急升，成為TVB新一代廚神。（湯炳強攝）

我一向很喜歡煮嘢食，但真正開始鑽研廚藝是在《馬家開飯》時，不斷去餐廳拍攝，一日食足5餐，接觸很多不同美食及廚師。那時會想，如果換轉是我會怎樣煮呢？就開始在家研究。

跟大師傅偷師廚藝升呢

後來一套接一套的《懿想得到》、《疫境廚神》，以及剛播完的《今晚請客》，都是為諾懿度身訂造show廚藝的節目，但他說自己也是邊拍邊學。

「拍《疫境廚神》時我遇到三姐、保哥及Ricky師傅，全部都是大師傅級，問他們任何入廚問題都會答到。這幾年食得很多、見得很多，原來當你有興趣時自然會學得快。」

▲ 諾懿與太太李潔瑩拍拖3年，於2014年結婚，並於2017年誕下小春雞。（ig圖片）

他更笑言，以前煮飯給老婆吃是完全沒有伴碟，但現在會開始雕琢，研究擺盤，以視覺行先，讓用餐者見到已開心，吃時就會覺得更高級。近年廚藝大躍進，問到他與太太誰的廚藝較好？他爽快地答：「當然是太太好喇！」

諾懿說太太最叻就是煮健康的菜式給他吃，一碟毛茄煮秋葵更教他畢生難忘。「毛茄及秋葵都是滑潺潺的，煮出來整碟菜就像痰般。她問我好吃嗎？我說不懂回答，最終我還是要開罐頭。」

太太最後當然是生氣了，但他說近來太太變得聰明，口頭禪是「我煮得唔夠你好食，你煮喇」，看到想吃的菜式，就會買齊材料回家等老公大顯身手。

靠星馬私房菜追老婆

眾所周知，諾懿與太太是娛圈中的一對模範夫婦，加上可愛的囝囝「小春雞」，成為近年大家在IG不斷follow的星二代。但原來當初諾懿也是靠煮嘢食，成功抱得美人歸。

她很喜歡食蟹，我就弄胡椒蟹給她吃，她讚不絕口。到第二味咖喱蟹，她繼續讚好味，然後大家就開始了。我敢說我的胡椒蟹可以媲美新加坡吃到的，因為教我的師傅就是來自新加坡。

但他笑言，追到手後就再也沒煮過這道菜，皆因煮蟹要走油，太麻煩。

▲ 小春雞年紀細細已非常愛入廚，諾懿經常會教他煮食，有板有眼。（ig圖片）

兒子遺傳烹飪天份

至於cute爆的小春雞，諾懿說可能是遺傳關係，他也很喜歡入廚。

由細到大他也喜歡落手落腳做，有次我做阿四在露台BBQ，他很乖地幫我反轉雞翼豬扒等，不會搞亂檔。他又試過擔凳仔站在我身邊看我劏鱔，完全不怕，我反而怕會咬傷他。

▲ 兒子小春雞遺傳爸爸烹飪天份，就算見爸爸劏鱔也不怕。（ig圖片）

但由於疫情關係，小春雞的PN及K1班幾乎是沒上過堂般，諾懿說會盡量安排讓囝囝每日也有學習時間，包括學日文、鋼琴等，甚至會身教，如在屋企露台種番茄、檸檬等小盆栽，讓他接觸更多書本以外的知識。

他今年3歲半，這段時間他的吸收能力很高。小朋友要有制度，我想他每日會有正常的時間學嘢，而不是習慣了每日玩iPad，好像冇枉管般。很多人說現時外面很危險，但我盡量會在人較少時，帶他四圍見識下。這段時間很重要，是他建立性格、不怕人，或是發問的時候，一定要帶他出去看多些東西。

▲ 諾懿在家中露台種了不少盆栽，更不時會考小春雞每盆植物名稱。（ig圖片）

寧缺勿濫不開餐廳

而談到未來在飲食界的發展，他就耍手擰頭說要暫停一下。「要先停一停，因為要做一個『BB』出世，真的很累。加上我這年紀，我希望所有事都能應付自如，舒服地做自己想做的事。」

▲ 瑤柱蘿蔔糕（27/1前$198；原價$238）︰選用配上瑤柱、臘肉、臘腸及蝦米等餡料，仍吃到蘿蔔爽脆口感，他特意不加冬菇，讓保鮮期更長。

他更笑言，當初成立店小懿都是為了做慈善，暫時不想改變這理念。

有人甚至問我會否開餐廳，我的答案是不會。因為大家來我的餐廳，是想吃到我煮的菜，但我一個人是應付不來的，如果交由其他廚師幫我煮，就會失去箇中意義了。

記者︰黃依情