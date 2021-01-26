【新冠肺炎】新增12間餐廳曾有確診者到訪　長沙灣麥當勞東涌MOS Burger及2間大家樂上榜

▲ 新增12間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（25日）新增73宗確診個案，當中有69宗本地個案。本地個案中，38宗暫時源頭不明，其他31宗與早前個案有關。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增12間食肆曾有確診人士到訪。



根據衞生防護中心資料，新增的12間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：



港島

灣仔 駱克道93號 Agave Wan Chai（16/01/2021 #10104）

灣仔 英皇道 75-83號 大家樂（23/01/2021 #10156）

九龍

黃大仙 鳳德邨商場 榮基牛雜粉麵（22/01/2021 #10128）

長沙灣 長沙灣廣場2期 麥當勞（21/01/2021 #10139）

油麻地 文蔚街13-15號 文利餐廳（23/01/2021 #10081）

新界

沙田 花園城1期 大越越南餐廳（20/01/2021 #10106）

沙田 河畔花園 九份•十分（21/01/2021 #10106）

沙田 愉翠苑街市 茶記一加一（23/01/2021 #10106）

愉景灣 D'Deck 海岸餐廳（21/01/2021 #10001）

東涌 富東廣場 MOS Burger（21/01/2021 #10155）

東涌 逸東商場 大家樂（23/01/2021 #10156）

藍田麗港城於第4波疫情，由去年12月初起，已錄得逾25宗個案；當中今年1月18日起，至少10名麗港城第5座居民染疫，當中4人屬外傭。港大微生物學系講座教授袁國勇擔心大廈或有垂直傳播，要求所有E室居民撤離。

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責任編輯：羅嘉欣