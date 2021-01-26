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【新冠肺炎】新增12間餐廳曾有確診者到訪　長沙灣麥當勞東涌MOS Burger及2間大家樂上榜

健康 09:44 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

新增12間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（25日）新增73宗確診個案，當中有69宗本地個案。本地個案中，38宗暫時源頭不明，其他31宗與早前個案有關。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增12間食肆曾有確診人士到訪。
 
根據衞生防護中心資料，新增的12間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：
 
港島

  • 灣仔　駱克道93號　Agave Wan Chai（16/01/2021　 #10104）
  • 灣仔　英皇道 75-83號　大家樂（23/01/2021　 #10156）

九龍

  • 黃大仙 　鳳德邨商場 　榮基牛雜粉麵（22/01/2021　 #10128）
  • 長沙灣　長沙灣廣場2期　麥當勞（21/01/2021　 #10139）
  • 油麻地　文蔚街13-15號　文利餐廳（23/01/2021　 #10081）

新界

  • 沙田　花園城1期　大越越南餐廳（20/01/2021　 #10106）
  • 沙田　河畔花園　九份•十分（21/01/2021　 #10106）
  • 沙田　愉翠苑街市　茶記一加一（23/01/2021　 #10106）
  • 愉景灣　D'Deck　海岸餐廳（21/01/2021　 #10001）
  • 東涌　富東廣場　MOS Burger（21/01/2021　 #10155）
  • 東涌　逸東商場　大家樂（23/01/2021　 #10156）

藍田麗港城於第4波疫情，由去年12月初起，已錄得逾25宗個案；當中今年1月18日起，至少10名麗港城第5座居民染疫，當中4人屬外傭。港大微生物學系講座教授袁國勇擔心大廈或有垂直傳播，要求所有E室居民撤離。

點擊圖片即睇撤離情況：

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有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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