林鄭月娥稱不願參與特首產生辦法「隔空爭拗」　強調任何方法選出來均由中央委任

▲ 特首林鄭月娥今早（26日）會見傳媒。（馮漢柱攝）

特首林鄭月娥今早（26日）會見傳媒表示，不願再參與有關行政長官產生辦法的「隔空爭拗」，以她理解基本法45條和附件一已說明特首產生辦法，若特首由協商而定，要就附件一內容作出修定，最終無論甚麼方法產生，香港作為特別行政區直接向中央負責，而行政長官亦由中央委任，任何方法選出來都會由中央委任。

政府早前表示，農曆新年後向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂，並會將區議員宣誓納入修訂範圍。林鄭月娥指，全國人大常委會在2016年解釋基本法104條如何宣誓，而國安法亦規定公職人員作出宣誓，而區議員當年屬公職人員，甚至要優先宣誓的公職人員人員，所以法例應涵蓋區議員。她又指，這不是新增的條件，他們參選時會有法定聲明，擁護效忠香港特別行政區，至於宣誓後的後果就不能詳述。

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記者：陳子謙