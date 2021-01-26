【國藥疫苗】林鄭月娥指已向中央要求分配由內地生產或研發疫苗

▲ 林鄭月娥表示會盡最大努力爭取讓市民安全接種疫苗。

食衞局局長昨日（25日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星/BioNTech疫苗在香港緊急使用，料首100萬劑於2月下旬抵港。特首林鄭月娥今日（26日）出席行政會議前，被問到是否已向中央要求國藥疫苗供港，她回應稱已正式向中央提出向本港分配由內地生產或研發的新冠疫苗，而內地生產或者供應的疫苗，亦是受到本港核准疫苗使用法律框架，她強調爭取讓市民安全有序盡早接種疫苗，形容自己會「盡最大努力」。

被問到是否已向內地要求「國藥疫苗」供港，林鄭月娥表示記者提問是正確，她解釋早前本港已與3間藥廠達成預先採購協議，復星/BioNTech的供應時間最快2月底來港，牛津阿斯利康疫苗最快下半年到港；本來供應時間最早的科興疫苗但仍欠缺數據，故11月訪京時已向中央提出有需要時向中央提出向港供應內地生產或研發疫苗，已在8、10日前已認為時間已到。

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記者：陳子謙