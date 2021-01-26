【街坊遇襲】11歲童勸阻天水圍大媽群聚遇襲　警拘80歲跳舞老翁

▲ 11歲童勸阻天水圍大媽群聚遇襲， 警拘80歲跳舞老翁。

「天水圍社區關注組」創辦人兼主席、現年只有11歲的小六生王繼祖（Joel），於周日（24日）巡區經過天秀路公園時，遇見一群大媽伯伯跳舞，Joel上前勸喻離開，表示該地方不準跳舞，惟其中一名身穿白色衣服的老翁上前辱罵及襲擊，疑遭頭撼門牙及毆打腹部。Joel隨後到警署報案及驗傷。警方接手調查後，昨午已拘捕一名80歲老翁，涉嫌普通襲擊。

「天水圍社區關注組」由年輕成員組成，包括11歲王繼祖（Joel），疫情期間會輪流巡區，會去跟進區內事務，早前就曾落區派口罩。

▲ 「天水圍社區關注組」創辦人兼主席王繼祖。（天水圍社區關注組 Facebook）

勸喻跳舞大媽老翁遭襲擊

日前，王繼祖於「天水圍社區關注組」Facebook直播中表示，指接獲街坊投訴公園的音量太大，下午約5時便與助理到天秀路公園巡區時，發現一群「大媽」及老翁聚集跳舞，便上前告知他們勿聚集，該處不准跳舞，可是一位穿白色衫阿伯責罵，「毛都未生齊呀」、「如果你係我個孫，我斬死你呀！」等，更出手打人。

老翁發難涉出手傷人

Joel事後拍片交代事件，表示被一名老翁以頭撞向其門牙位置，又捶打其腹部，助理同樣被打。雖Joel曾直言拍下過程，老翁未有理會，期間一名老婦上前勸喻時，更被老翁推倒。

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Joel：不會退縮不會放棄

Joel及後到警署報案及驗傷，他及後在Facebook交代整件事件，感謝各界的關心，並表示，「在艱彌厲，遇挫不回。」他指在從事社區工作面對任何挫敗，

我們也不會退縮，更不會放棄，這件事件不是我們的絆腳石，而是讓我們可以繼續反思我們的行為，讓我們未來的社區工作可以做得更加優秀。

警方已拘捕一名80歲老翁

警方表示，經進一步調查，昨日（25日）下午約4時45分在天水圍拘捕一名80歲姓朱男子，涉嫌普通襲擊，他已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

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責任編輯：王明芳