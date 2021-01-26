【百年好合】朱慧敏結婚媒人林盛斌領嫁　醫生老公送豪宅+百萬藍籌作聘禮

▲ 朱慧敏日前已舉行婚禮。

現年39歲的朱慧敏於本月7日宣布跟醫生男友陳良貴入紙註冊結婚，二人並已於前日（24號）在尖沙咀一酒店舉行簡單而浪漫的婚禮，因疫情下婚禮邀約20位至親好友，其中「媒人」林盛斌更變身「外父」，牽朱慧敏進會場見禮。

朱慧敏（Queenie）跟陳良貴醫生舉行婚禮，今日有傳媒率先曝光婚禮，二人婚禮選址尖沙咀半島酒店舉行，只以小型婚禮儀式舉行，約20多位至親好友見證，一對新人原計劃外地結婚，但現時待疫情好轉，再到峇里巴島補辦婚宴。

▲ 朱慧敏嫁給心臟科名醫。（東星圖片）

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穿上性感白色婚紗的朱慧敏，跟同白色禮服的丈夫，非常登對。婚禮上，「媒人」阿Bob除引領她進場，更親自為Queenie蓋頭紗，朱慧敏事後表示過程很感動，自己忍著眼淚，因為阿Bob見證她跟未婚夫的相戀經過，亦一直很支持自己。

另外，Queenie圈中好友王賢誌（Vinci）亦是重要嘉賓，王賢誌亦見證一對新人的愛情，並跟二人曾到西藏及加拿大旅行，Queenie形容王賢誌關係如哥哥，而對方亦對Queenie的未婚夫讚不絕口。

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百萬藍籌作求婚禮物

現年42歲的陳良貴醫生可說是鑽石筍盤，他為養和心臟科專科名譽顧問醫生，也是香港大學內科學系名譽臨床助理教授。

在2018年，陳良貴曾為林盛斌（阿Bob）做「通波仔」手術，事後Bob上載二人合照，更形容陳醫生為鑽石王老五，公開為他徵女友。

▲ 陳良貴醫生曾替Bob做通波仔手術。

送豪宅鎖匙定情

據了解，朱慧敏與陳良貴醫生透過共同認識的朋友介紹，二人拍拖初期經常有戶外及行山活動，其中一個好朋友是王賢誌。

陳醫生經常與朱慧敏出入會所做運動，不過二人都表現低調。

有指陳醫生跟Queenie拍拖不久已認定為終身伴侶，並帶給家人見面，陳良貴醫生的媽媽亦十分喜歡朱慧敏，多次催促二人結婚。

▲ 王賢誌見證朱慧敏戀情。

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而陳醫生亦對Queenie呵護有加，經常爭相時間見面，又跟對方去讀醫療課程，而考獲臨牀催眠治療師資格的Queenie，跟未婚夫亦十分投契。

據知陳良貴醫生除送贈附屬卡給女友，早前亦送上半山豪宅的門匙，以作定情禮物，另外，男友知Queenie沒時間理財，平時只愛買藍籌股票，故斥百萬買下大藍籌騰訊股票，作為求婚聘禮。

熱愛行善的二人，婚禮上亦只以金戒指成婚戒，而將買巨鑽的預算，用來捐予慈善機構，相當有愛心。

同場加映：姜麗文訪問